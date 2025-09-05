Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Digital brevlåda

Kivra börjar ta betalt – eller?

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 13:21
Uppdaterad: 5 sep. 2025, kl. 13:22
en plånbok med sedlar och en mobil med Kivra.
Använder du Kivra? Foto: Henrik Montgomery/TT & Kivra

Kommer Kivra börja kosta pengar? Det frågar sig många användare som fått ett meddelande om att betala för den digitala brevlådan.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Digital brevlåda, Pengar

Flera användare som loggat in på Klarna någon gång de senaste veckorna har mötts av ett meddelande om att den digitala brevlådan ska börja kosta nio kronor i månaden:

"Vill du ha kvar kvitton och post som är äldre än 30 dagar? 

"Nu sparas dina kvitton, brev, fakturor i 30 dagar och tas sen bort. Du kan köpa obegränsd lagring för 9kr/mån för att behålla alla dokument du fått i Kivra."

MISSA INTE: BankID:s ändring från 1 september – så påverkas du

Annons

LÄS MER: Dyrgripen är värd 5 500 kronor – du kan ha den hemma

Kivra testar att ta betalt 

Till Expressen uppger Kivra att det rör sig om ett test där företaget "utforskar om användare är villiga att betala för en del av Kivra."

Enligt Henrik Höglin, kommunikatör på företaget, så har testet pågått sedan i juni och gått ut till några tusen användare. 

Det är inte känt när, eller om, testet kommer att bli verklighet för alla Kivras användare.

LÄS MER: Totalt kaos i Efterlyst – tittarna rasar: "Vilken flopp"

Skulle du betala för Kivras tjänster?

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:21
Nyheter
/ Ekonomi

Kivra börjar ta betalt – eller?

Idag
12:48
Nyheter
/ Ekonomi

Tesla vill ge Musk mer makt – och pengar

Idag
11:36
Nyheter
/ Ekonomi

Efter gryningsräd – 13 misstänks för insiderbrott

Idag
10:28
Nyheter
/ Ekonomi

18 personer åtalas för grova insiderbrott

Idag
10:10
Nyheter
/ Ekonomi

De hade billigast bolån i augusti

Idag
08:36
Nyheter
/ Ekonomi

Uppgång håller i sig på Stockholmsbörsen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons