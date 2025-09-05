Kommer Kivra börja kosta pengar? Det frågar sig många användare som fått ett meddelande om att betala för den digitala brevlådan.

Flera användare som loggat in på Klarna någon gång de senaste veckorna har mötts av ett meddelande om att den digitala brevlådan ska börja kosta nio kronor i månaden:

"Vill du ha kvar kvitton och post som är äldre än 30 dagar?

"Nu sparas dina kvitton, brev, fakturor i 30 dagar och tas sen bort. Du kan köpa obegränsd lagring för 9kr/mån för att behålla alla dokument du fått i Kivra."

Kivra testar att ta betalt

Till Expressen uppger Kivra att det rör sig om ett test där företaget "utforskar om användare är villiga att betala för en del av Kivra."

Enligt Henrik Höglin, kommunikatör på företaget, så har testet pågått sedan i juni och gått ut till några tusen användare.

Det är inte känt när, eller om, testet kommer att bli verklighet för alla Kivras användare.