Teslas styrelse vill ge elbilbolagets grundare och vd Elon Musk en ny bonusplan, rapporterar CNBC med hänvisning till finansiella dokument.

Planen, som styrelsen hoppas att aktieägarna ska godkänna, innebär att Elon Musk kan få en rad nya aktier om bolaget når vissa finansiella mål under den kommande tioårsperioden. Den skulle också ge honom ökad kontroll över bolaget, något han krävt sedan förra året.

Tesla vill ge Elon Musk bonus – på 1 000 miljarder dollar

Enligt bland annat Financial Times kan värdet av den nya betalplanen bli 1 000 miljarder dollar.

För att Elon Musk ska nå upp till den första delen av bonusen behöver Tesla nära fördubbla sitt marknadsvärde samt nå upp till 20 miljoner producerade och levererade fordon, skriver CNBC.