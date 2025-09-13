Varning för kriminella: Se upp när du säljer bostaden

Att sälja bostadsrätten brukar gå relativt smärtfritt till. Men utifall en kriminell får nys om affären kan det bli betydligt lurigare och bostaden kan användas för att tvätta pengar.

Att bluffmakare och bedragare lurar i vassen är för många välkänt vid det här laget. Inte sällan handlar det om bedragare som kontaktar sina offer via telefonsamtal, sms eller till och med via hembesök.

Aftonbladet rapporterar nu om en ytterligare risk som handlar om kriminella nätverk och en försäljning av bostadsrätten.

Varning för penningtvätt: "Det här är big business"

Tidningen rapporterar nämligen om att kriminella tjänar enorma belopp och kan då tvätta svarta pengar till att bli vita, och således helt lagliga.

– Det här är big business och livsfarligt för ett samhälle, säger Daniel Eriksson, expert på penningtvättsfrågor, till Aftonbladet.

När kriminella nätverk tjänar stora summor pengar på allt från vapen- och narkotikaförsäljning till bedrägerier och prostitution, vill de tvätta pengarna så att de blir lagliga. En av metoderna, enligt Daniel Eriksson, är att gå via en bostadsrättsförsäljning.

"Inget som smågangsters ägnar sig åt"

Eriksson redogör för en metod som satts i system av kriminella och som bygger på att de som redan genomfört omfattande penningtvätt själva sätter i system att handla med kontanter och sedan sälja allt från bilar till båtar. Därefter sätter de tänderna i en bostadsrätt.

– Men det är inget som smågangsters ägnar sig åt, bostadsrätter kommer in när det handlar om större summor, om miljoner. De vill hitta ett sätt att skapa kvitton.

Så går penningtvätten till

Genom att betala flera miljoner för en bostadsrätt, för att kort efter sälja den, kan man lösa frågan om att tvätta pengarna. Det är då ofta en kriminell partner som agerar köpare, således är affären uppgjord redan på förhand.