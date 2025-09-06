Svara inte på "bluffbutiken" – lägg på luren direkt

Polisen varnar för bluffsamtal efter att en kvinna föll offer för ett bedrägeri efter till synes oskyldig telefonsamtal.

Många av de här bedrägeriförsöken börjar med något som verkar oskyldigt. Kanske ett samtal från en "bank", ett "företag" eller en "kundtjänst" – men i själva verket är det en bluff.

I Luleå har ännu ett bedrägeri inträffat.

Nummer lurade kvinna – kopplades till "banken"

Under fredagen den 5 september i ett aktuellt fall i Luleå blev en äldre kvinna uppringd av en person som påstod sig vara ett välkänt hemelektronikföretag. Anledningen? En påstådd beställning av en ny mobiltelefon.

Under samtalet blev kvinnan vidarekopplad – denna gång till någon som utgav sig komma från banken.

Polisen kan bekräfta att detta var ett bedrägeri, skriver de på deras hemsida.

Den påhittade bankpersonen övertygade sedan kvinnan om att hon behövde lägga sitt bankkort i ett kuvert utanför dörren. Kort därefter kom en okänd person och hämtade kuvertet – och därmed även kortet.

Polisen har hållit förhör i ärendet och en anmälan om bedrägeri har upprättats.

Så skyddar du dig mot bluffsamtal

Polisen ger följande råd: