Nyheter24
Svara inte på "bluffbutiken" – lägg på luren direkt

Publicerad: 6 sep. 2025, kl. 16:01
Äldre dam med rullator och dam pratar telefon.
Foto: Gorm Kallestad/TT & Per Larsson/TT

Polisen varnar för bluffsamtal efter att en kvinna föll offer för ett bedrägeri efter till synes oskyldig telefonsamtal.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Bluff, Bedrägerier

Många av de här bedrägeriförsöken börjar med något som verkar oskyldigt. Kanske ett samtal från en "bank", ett "företag" eller en "kundtjänst" – men i själva verket är det en bluff

I Luleå har ännu ett bedrägeri inträffat. 

LÄS MER: Flicka hittad vid liv i Florida – efter 17 månader

Nummer lurade kvinna – kopplades till "banken"

Under fredagen den 5 september i ett aktuellt fall i Luleå blev en äldre kvinna uppringd av en person som påstod sig vara ett välkänt hemelektronikföretag. Anledningen? En påstådd beställning av en ny mobiltelefon. 

Under samtalet blev kvinnan vidarekopplad – denna gång till någon som utgav sig komma från banken. 

Polisen kan bekräfta att detta var ett bedrägeri, skriver de på deras hemsida.

Den påhittade bankpersonen övertygade sedan kvinnan om att hon behövde lägga sitt bankkort i ett kuvert utanför dörren. Kort därefter kom en okänd person och hämtade kuvertet – och därmed även kortet. 

Polisen har hållit förhör i ärendet och en anmälan om bedrägeri har upprättats. 

LÄS MER: "Anne Blomquist" försöker lura dig – svara inte

Så skyddar du dig mot bluffsamtal

Polisen ger följande råd: 

  • Lägg på luren direkt, avsluta samtalet om något känns fel.
  • Logga aldrig in med bankID på uppmaning och lämna aldrig ut koder eller kontouppgifter.
  • Var misstänksam – även om personen låter trovärdig eller försöker stressa dig till snabba beslut. 

LÄS MER: "Brådskande" meddelande från Skatteverket är fejk

Kommentarer

