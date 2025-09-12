Mycket är på gång när det kommer till svenskarnas privatekonomi. Regeringen vill bland annat spendera över 30 miljarder på sänkta skatter nästa år. Men frågan är: hur mår egentligen din plånbok hösten 2025? Sparekonomen Shoka Åhrman ger svaret.

Flera stora förändringar har presenterats när regeringen i måndags förkunnade höstens budget. Hela 30,4 miljarder kronor är tänkt att sänka svenskarnas skatter och avgifter.

Privatekonomin kommer stärkas

Allt från matmoms, skatt på inkomst och pension till förskoleavgiften är delar som regeringen vill förändra.

Innebär detta att din plånbok kommer må bra i höst, vinter och i början av 2026?

– Det här är en tydligt expansiv budget där regeringen inte bara satsar på hushållens köpkraft utan också på företagen. Skattesänkningarna, bostadsbidraget och matmomsen gör den till en stark privatekonomisk budget. Samtidigt som sänkta arbetsgivaravgifter för unga och lättnader för småföretag ska stimulera tillväxt och sysselsättning, säger Shoka Åhrman, sparekonom på pensionsbolaget SPP, till Nyheter24 och tillägger:

– Kombinationen av breda hushållsåtgärder och satsningar på företagsklimatet visar att regeringen vill ge både plånböckerna och arbetsmarknaden en skjuts framåt.

Sparekonomen Shoka Åhrman. Foto: Christine Olsson/TT

Är du en av budgetens stora vinnare?

Bland vinnarna i höstbudgeten märks framför allt yrkesarbetande och i synnerhet medel- och höginkomsttagare, som får störst effekt av det nya jobbskatteavdraget. I vissa fall kan det röra sig om så mycket som upp till 5 000 kronor per år, slår Åhrman fast.

Det är dock långt ifrån de enda som får ses som segrare efter budgetbeskedet.

– Även barnfamiljer med låga till medelstora inkomster gynnas tydligt, men framför allt från och med 2026 när matmomsen halveras, bostadsbidraget höjs, elskatten sänks och avgifterna i förskola och fritids minskar, säger hon och fortsätter:

– Småhus- och villaägare med hög elförbrukning får mest ut av den sänkta elskatten, och pensionärer med medelhöga inkomster kan se en tydlig lättnad genom det höjda grundavdraget. Vinnare är också egenföretagare som omfattas av 3:12 reglerna (skattereglerna för delägare i fåmansföretag, reds. anm) och som har ambitioner att rekrytera ung arbetskraft.

Shoka Åhrman menar att då vi inte fått hela budgeten presenterad ännu så är det svårt att säga hur påverkan blir gentemot de som inte står som "vinnare".

Hur kommer egentligen din plånbok att må under hösten 2025?

Mycket väntas alltså hända nästa år. Och dit är det fortfarande ett antal månader. Så hur mår svenskens plånbok hösten 2025?

– Under hösten 2025 blir effekterna för hushållen fortfarande begränsade av budgetnyheterna då dessa först får effekt från 1 januari nästa år. Här har Riksbankens räntebesked större och mer omedelbar effekt för hushåll med stora bolån med rörlig ränta. Jobbskatteavdraget och det höjda grundavdraget för pensionärer ger visserligen en viss lättnad, men de höga boräntorna gör att många hushåll ändå tvingas prioritera nödvändiga utgifter framför konsumtion.

Istället räknar många hushåll med att fortsatt lägga undan pengar i buffertsparande då det råder en stor osäkerhet i ekonomin.