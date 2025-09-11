90 000 svenskar får skatten sänkt – alla dessa berörs

I onsdags lät regeringen meddela att man sänker skatten för 90 000 svenskar.
Sänkt skatt för 90 000 svenskar – de berörs
Bakgrunden är att den förra regeringen höjde den särskilda inkomstskatten, något den nuvarande regeringen ändrar på. Det innebär att skatten sänks från 25 till 20 procent – i två steg.
”Förslaget aviseras i regeringens höstbudget och innebär att skatteintäkterna minskar med 340 miljoner kronor 2026”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
De svenskar det handlar om är utlandssvenskar, det vill säga de som valt att bosätta sig i ett annat land. En av orsakerna till den stora förändringen man nu genomför är att regeringen anser att utlandssvenskar inte använder välfärdssystemen i samma utsträckning som de som är bosatta i Sverige. Och syftet med SINK-skatten, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, är att förenkla hur man beskattas.
”Men de senaste åren har inkomstskatten sänkts och SINK i stället höjts. Det har gjort det mindre fördelaktigt att använda sig av SINK”.
Så funkar SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Enligt Skatteverket avser SINK dig som är begränsat skatteskyldig i Sverige. Det kan exempelvis röra sig om att du bor utomlands men jobbar i Sverige. SINK gäller också dig som mottar pension från Sverige.
Några som berörs av SINK är utlandssvenskar, det vill säga de svenskar som bosatt sig utomlands.
Ansöka om att beskattas enigt SINK görs via Skatteverkets hemsida
Du kan ansöka om blanketten eller genomföra en digital ansökan HÄR.
Källa: Skatteverket
Finansministern: Inte rimligt att de beskattas hårt i Sverige
Därför genomför man nu den förändring som direkt påverkar 90 000 svenskar från och med 2026. Eftersom sänkningen av skatten kommer genomföras i två steg ser man den första sänkningen gå från 25 till 22,5 procent 2026. Därefter sänks den ytterligare 2,5 procentenheter ner till 20 procent från och med 2027.
– Det är inte rimligt att svenskar som bor utomlands, och som i många fall redan betalar skatt i det land där de är bosatta, dessutom ska beskattas hårt i Sverige. Därför är jag glad att vi nu sänker skatten för utlandssvenskar, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i regeringens pressmeddelande.
"Det är moraliskt rätt att sänka skatter"
Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna, tillägger att det moraliskt rätta är att sänka skatterna, inte tvärtom.
– Det är moraliskt rätt att sänka skatter. Nu åtgärdas den förra socialdemokratiska regeringens högskattepolitik. Svenskar som bor utomlands ska inte beskattas högre än de som bor här hemma. Jag är stolt över regeringens prioriteringar, med sänkta skatter stöttar vi hushållen, säger han.