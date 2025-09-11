90 000 svenskar får skatten sänkt – alla dessa berörs

Så funkar SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Enligt Skatteverket avser SINK dig som är begränsat skatteskyldig i Sverige. Det kan exempelvis röra sig om att du bor utomlands men jobbar i Sverige. SINK gäller också dig som mottar pension från Sverige.

Några som berörs av SINK är utlandssvenskar, det vill säga de svenskar som bosatt sig utomlands.

Ansöka om att beskattas enigt SINK görs via Skatteverkets hemsida

Du kan ansöka om blanketten eller genomföra en digital ansökan HÄR .

Källa: Skatteverket