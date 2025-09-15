Visste du att Ica har en kundklubb för husdjursägare? Här får du veta vad som krävs för att få en gratis födelsedagspresenter till din hund eller katt.

Ica har en kundklubb där medlemmarna kallas för "Stammis". Den som är med i kundklubben får erbjudanden och speciella rabatter. Man kan även samla poäng på sina köp.

För att bli medlem i deras kundklubb krävs det att man är folkbokförd i Sverige, har ett giltigt svenskt personnummer och är minst 18 år fyllda, enligt Ica.

Paprikaklubben för de yngsta

Men Ica har även en kundklubb för de lite yngre, något som Nyheter24 skrivit om tidigare. Nämligen Paprikaklubben.

Paprikaklubben är en kundklubb för barn mellan 0 och 12 år. De barn som blir medlemmar får ta del av speciella erbjudanden och får lära sig mer om frukt och grönt i de olika Ica-butikerna.

Annons

I dag har Paprikaklubben cirka 75 000 medlemmar.

Så blir du medlem i Icas nya kundklubb Stammis husdjur

Men nu har Ica lanserat ytterligare en medlemsklubb, nämligen en klubb där alla Stammisar med husdjur. Klubben heter "Stammis husdjur" och riktar framförallt in sig på de som har en hund eller katt därhemma.

Den nya klubben är ett samarbete mellan Ica Sverige, Apotek hjärtat, Ica försäkring och Gaston som är Icas nya fackhandel för husdjursägare.

Annons

För att bli medlem måste du redan vara klubbmedlem hos Ica och i Apotek hjärtats kundklubb.

Ica ger bort gratis födelsedagspresenter till din hund och katt

Den som blir medlem i Stammis husdjur kommer få ta del av exklusiva erbjudanden, inspiration och tips.

– Vi vet att många av våra kunder har husdjur och vi är glada att kunna erbjuda dem något extra. Med Stammis husdjur vill vi visa bredden inom Ica-familjen och samtidigt göra deras vardag enklare genom ett helhetserbjudande med allt ifrån foder och tillbehör till djurvård och försäkringar, säger Fredrik Kullberg, marknadsdirektör på Ica i ett pressmeddelande.

Den som går med i Ica Stammis husdjur kommer även få en födelsedagsgåva till sitt husdjur när den fyller år, skriver Ica.