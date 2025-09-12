Nyheter24
Ny amerikansk restaurangkedja kommer till Sverige

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 16:32
Foto: Wilfredo Lee/TT/John Raoux/TT

En ny amerikansk restaurangkedja kommer att öppna i Sverige under 2026. Här är allt vi vet hittills.

Många av våra snabbmatskedjor i Sverige kommer ursprungligen i från USA.

Några av våra svenska favoriter som ursprungligen kommer i från USA är bland annat Subway, McDonalds, KFC, Five Guys, Burger King och Pizza Hut.

Snabbmatskedjan Taco Bell kommer till Sverige

Nu kommer ytterligare en amerikansk snabbmatskedja till Sverige, nämligen Taco Bell. 

Taco Bell är en snabbmatsrestaurang som precis som namnet avslöjar specialiserar sig på mexikanskinspirerad mat som tacos och burritos.

Kedjan är en av världens största snabbmatsjättar och har tusentals restauranger världen över.

Foto: Wilfredo Lee/TT

Här öppnar nya restaurangen

Kedjan kommer att öppna sen första svenska restaurang i Stockholm, enligt Nöjesguiden.

Mycket pekar på att den första restaurangen kommer öppna i köpcentrumet Mall of Scandinavia, i Stockholm. Kedjan har nämligen lagt ut annons på Arbetsförmedlingen, där restaurangbiträden till Taco Bell i Solna sökes, skriver Nöjesguiden.

