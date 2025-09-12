Ny amerikansk restaurangkedja kommer till Sverige

En ny amerikansk restaurangkedja kommer att öppna i Sverige under 2026. Här är allt vi vet hittills.

Många av våra snabbmatskedjor i Sverige kommer ursprungligen i från USA.

Några av våra svenska favoriter som ursprungligen kommer i från USA är bland annat Subway, McDonalds, KFC, Five Guys, Burger King och Pizza Hut.

Snabbmatskedjan Taco Bell kommer till Sverige

Nu kommer ytterligare en amerikansk snabbmatskedja till Sverige, nämligen Taco Bell.

Taco Bell är en snabbmatsrestaurang som precis som namnet avslöjar specialiserar sig på mexikanskinspirerad mat som tacos och burritos.

Kedjan är en av världens största snabbmatsjättar och har tusentals restauranger världen över.

Foto: Wilfredo Lee/TT

Här öppnar nya restaurangen

Kedjan kommer att öppna sen första svenska restaurang i Stockholm, enligt Nöjesguiden.