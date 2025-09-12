Ica-butik stänger tidigare – personalen ska festa

En Ica Maxi-butik kommer att stänga tidigare i helgen. Anledningen är att personalen ska på fest och inte kan bemanna butiken.



I dagarna meddelade Christer på Ica Maxi i Karlstad att butiken kommer stänga tidigare under lördagen.

Han bad om ursäkt om det skulle ställa till det för någon, men bad samtidigt om förståelse.

Ica-butiken stänger tidigare – personalen ska festa

Personalen ska nämligen på fest och för att alla ska kunna följa med måste butiken stänga vid 18.00.

"Nu på lördag, den 13/9, stänger vi butiken klockan 18.00 för att alla medarbetare ska kunna följa med på personalfest! Ber om ursäkt om det ställer till med besvär för dig, men hoppas att det finns en viss förståelse ändå", skrev Christer i ett inlägg på Facebook.

Han poängterar ändå att deras obemannade matvarubutik kommer ha öppet som vanligt, dygnet runt.

Kunderna hyllar Ica-chefen: "Det är ni värda"

Många som kommenterat inlägget tycker att arbetsgivaren är fantastisk, som värnar om att alla ska kunna vara med på personalfesten.

"Så tycker jag fler chefer borde resonera . Så alla har möjlighet att var delaktiga. Det är ni värda," skriven en och flera håller med.

"Klart ni ska iväg på lite fest!"

"Älskar att ni gör såhär för era medarbetare".

"Nej då. Bara att planera sina inköp. Bra tänkt att uppskatta sin personal! Ha så kul".

"Det är ni värda! Hoppas ni får en toppenkväll!"

"Det är personalen väl värd! Ha riktigt trevligt!"

Kunderna hoppas Icas personal får sovmorgon också

Det finns även den som menar att personalen borde få lite sovmorgon också, så att de orkar festa ordentligt.

"Låt personalen då sovmorgon på söndag".

"Ni skulle även vara värda extra sovmorgon också dagen efter".

"Det var ett fint initiativ! Men då förväntar jag mig att morgonpasset börjar på måndag klockan 11 också, annars är det ärligt talat inte mycket till fest."