En 22-årig man ska ha sålt choklad med cannabis till människor på appen Snapchat. Nu har han dömts för narkotikaförsäljning.

Mannen dömdes av Borås tingsrätt till tio månaders fängelse för att sålt både choklad och e-cigaretter som innehöll cannabis.

Sålde choklad med cannabis på Snapchat

Enligt polisen var mannen en del av ett kriminellt nätverk.

Stora delar av försäljningen ska ha skett via appen Snapchat och i utredningen, som Mark-Posten tagit del av, ska det finnas flera meddelanden mellan 22-åringen och andra medlemmar i nätverket.

Kunderna betalade via Swish och kontant

Kunderna var mellan 18 och 40 år gamla och ska också ha kommunicerat via appen när de velat köpa något.

Polisen har hittills lyckats kartlägga 124 affärer via Swish, men det ska även ha förekommit kontantbetalning.

22-åringen åtalades misstänkt för att ha "förvärvat, förvarat, transporterat, bearbetat, förpackat samt bjudit ut och sålt" vapes och choklad med cannabis, även kallat cannabisbites.