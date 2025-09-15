Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Choklad

Man sålde choklad med knark – döms till fängelse

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 13:01
Bilder på Snapchat och choklad.
Man sålde choklad med knark på Snapchat – döms till fängelse. Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT/Stella Pictures

En 22-årig man ska ha sålt choklad med cannabis till människor på appen Snapchat. Nu har han dömts för narkotikaförsäljning.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Choklad, Fängelse

Mannen dömdes av Borås tingsrätt till tio månaders fängelse för att sålt både choklad och e-cigaretter som innehöll cannabis. 

LÄS MER: Ica-butik stänger tidigare – personalen ska festa

Sålde choklad med cannabis på Snapchat

Enligt polisen var mannen en del av ett kriminellt nätverk. 

Stora delar av försäljningen ska ha skett via appen Snapchat och i utredningen, som Mark-Posten tagit del av, ska det finnas flera meddelanden mellan 22-åringen och andra medlemmar i nätverket.

Annons

LÄS MER: Ny amerikansk restaurangkedja kommer till Sverige

Kunderna betalade via Swish och kontant

Kunderna var mellan 18 och 40 år gamla och ska också ha kommunicerat via appen när de velat köpa något.

Polisen har hittills lyckats kartlägga 124 affärer via Swish, men det ska även ha förekommit kontantbetalning.

22-åringen åtalades misstänkt för att ha "förvärvat, förvarat, transporterat, bearbetat, förpackat samt bjudit ut och sålt" vapes och choklad med cannabis, även kallat cannabisbites.

Han nekade till brott i inledande polisförhör men erkände sedan stora delar av det han misstänktes för i tingsrätten och dömdes senare till fängelse, skriver Mark-Posten.

LÄS MER: Kunderna rusar till Rusta – omsättningen ökar

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:28
Nyheter
/ Inrikes

Trafiken igång på Botniabanan

Idag
14:52
Nyheter
/ Inrikes

Man häktad för mord i Skåne

Idag
14:37
Sport

Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Idag
14:32
Nyheter
/ Inrikes

Rappare döms till fängelse – beordrade mord

Idag
14:10
Nyheter
/ Inrikes

16-åring häktad efter mord vid moské

Idag
13:16
Nyheter
/ Inrikes

S-kravet: Skydda förtroendevalda bättre

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons