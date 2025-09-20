En klassisk kopp har nyligen sålts för 13 200 kronor på auktionssajten Tradera.

En kopp har nyligen sålts för svindlande 13 200 kronor på auktionssajten Tradera. För den som har ärvt en servis, fyndat på loppis eller har gamla koppar undanstoppade kan det alltså vara värt att ta sig en extra titt, kanske sitter du på en dyrgrip!

Förstahandsutgåva av Harry Potter-bok såldes för en halv miljon kronor

Auktionssajten Tradera har blivit en central marknadsplats för samlarföremål i Sverige. Allt fler upptäcker att exempelvis äldre serviser och porslinsdelar i dag kan säljas för betydande summor.

Det som avgör huruvida ett föremål är värdefullt eller inte är bland annat dess sällsynthet. Ett tydligt exempel är förstahandsutgåvor av böcker. Den första upplagan av "Harry Potter och de vises sten" trycktes i endast 500 exemplar år 1997, och nyligen såldes den för en halv miljon kronor, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat.

Design spelar också roll. Föremål från kända formgivare eller tillverkare, så som Gustavsberg, Rörstrand eller Arabia, kan bli värdefulla eftersom de har en historia och en stil som många tycker om.

Klassiska koppen är värd 13 200 kronor i dag

Koppen som såldes var en Upsala Ekeby, Gefle, modell AU i rosa, designad av Arthur Percy och Lillemor Mannerheim på 50-talet. Generellt sett är Gefle-porslin från denna period eftertraktat bland samlare, särskilt när det gäller föremål designade av kända formgivare så som Percy och Mannerheim, skriver Scandinavian Retrodesign.