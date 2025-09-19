Kravet: Slopa karensavdraget – svenskar förlorar tusenlappar

2019 infördes karensavdraget i Sverige. Men från flera håll höjs röster om att det borde avskaffas. Kommunals förbundsordförande är en av dem.

"Vårt krav är att det ska slopas helt, för alla", skriver Malin Ragnegård i ett mejl till Nyheter24.

Varje gång du är sjuk sker ett karensavdrag den första sjukdagen. Det är helt enkelt ett avdrag som görs på sjuklönen, eller sjukpenningen. Det är arbetsgivaren som genomför det när du som anställd är sjuk.

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under den genomsnittliga arbetsveckan, redogör Försäkringskassan på sin hemsida. Det spelar därför ingen som helst roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha arbetat, avdraget är ändå 20 procent.

Foto: Anders Wiklund/TT

De kräver att karensavdraget slopas: "Det är oacceptabelt"

I våras förkunnade Socialdemokraterna att man vill slopa karensavdraget.

På partiets hemsida har de publicerat ett pressmeddelande där man redogör för att man föreslår att städa ut bland kriminella företag i näringslivet, där ett slopat karensavdrag kan bidra till just det. Därtill lyfter de att man inte bör straffas ekonomiskt för att man stannar hemma sjuk, något man inte rår för.

Några som håller med om att karensavdraget bör slopas är LO:s största medlemsförbund, Kommunal. På deras hemsida har fackförbundet i sin tur redogjort för ett krav, nämligen att karensavdraget ska slopas.

”Kommunal kräver att karensavdraget ska avskaffas. Anställda som tar sitt ansvar och stannar hemma när de är sjuka ska inte drabbas ekonomiskt. Idag kan en barnskötare eller undersköterska gå miste om tusentals kronor i månaden i händelse av sjukdom. Det är oacceptabelt - nu kräver vi att politikerna tar sitt ansvar och slopar karensen”, skriver de på den egna hemsidan.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Vad säger de svenska partierna om karensavdraget? Inför det senaste riksdagsvalet 2022 ställde tidningen Arbetet frågan till alla partier huruvida man vill slopa karensavdraget eller inte. Så här svarade de då: Vänsterpartiet: Ja

Socialdemokraterna: Ja

Miljöpartiet: Ja

Centerpartiet: Nej

Liberalerna: Nej

Moderaterna: Nej

Kristdemokraterna: Nej

Sverigedemokraterna: Ja Källa: Tidningen Arbetet



Kommunal: Det krävs ett regeringsskifte för att karensavdraget ska slopas

Nyheter24 har varit i kontakt med Kommunals förbundsordförande, Malin Ragnegård, som i ett mejl skriver att man från deras håll anser att ett regeringsskifte måste till för att något ska ske.

”Det krävs mest troligt ett regeringsskifte. S har gått ut med att karensavdraget ska avskaffas. Är det realistiskt? Ja, det är klart. Kommunal har drivit det i flera år, det är en mycket viktig fråga för medlemmarna. Och för medlemmar i LO-kollektivet i stort”, skriver hon och listar sedan tre skäl till varför det är så viktigt:

Det straffar arbetare som inte kan jobba hemifrån.

För en vanlig arbetare blir det ett stort hål i plånboken en vanlig månad.

Det leder till sjuknärvaro på grund av att många helt enkelt inte har råd att vara borta från jobbet. Med risk för ökad smittspridning i samhället, samt för långtidssjukskrivningar.

”Var femte arbetarkvinna, 18 procent, förlorar inkomst motsvarande minst en sjuklönevecka på ett år”.

Kommunals förbundsordförande, Malin Ragnegård. Foto: Fredrik Sandin Carlsson/Pressbild Kommunal

Karensdagen ersattes av karensavdraget – varför händer inget mer?

Senast en förändring kring karensen genomfördes var den 1 januari 2019. Då ersattes nämligen den tidigare karensdagen med karensavdraget. Då gick man från att inte få någon lön alls den första sjukdagen till att, som nu, istället få ett avdrag på sjuklönen.



Trots det tycker många att avdraget helt bör slopas, däribland Ragnegård.

Men varför har då inget hänt med karensavdraget de senaste åren?

Enligt Kommunals förbundsordförande har man från regeringshåll velat stävja att sjukförsäkringen missbrukas.

”Det har funnits en övertygelse om att en självrisk är nödvändig för att sjukförsäkringen inte ska missbrukas. Men vi anser att det är tillräcklig självrisk att sjuklönen är 80 procent av lönen. Nuvarande regering är besatt av att jaga fuskare”, skriver hon och fortsätter:

”Men när LO 2024 undersökte arbetares och tjänstemäns skäl till sjuknärvaro var den vanligaste orsaken bland arbetare att man inte ville belasta sina arbetskamrater”.

Hur ställer sig Kommunal till en förändring där avdraget görs om snarare än att tas bort?