Sveriges sämsta bank – här är värstinglistan 2025

Svenskarna blir allt mer missnöjda med sina banker, det visar en ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Efter en uppgång 2024, så minskar nöjdheten med svenska banker hos både privata- och förtegagskunder, enligt en färsk undersökning från SKI.

Ingen bank når över gränsen för "mycket nöjda kunder.

Varför sjunker förtroendet för bankerna?

Enligt SKI är det en kombination av flera faktorer, där den svaga svenska ekonomin spelat en stor roll i kombination med en allmän handelsosäkerhet. Även oroligheterna i omvärlden med kriget i Ukraina spelat in.

– Vi ser tydligt att kundrelationerna satts på prov under året. Passiva råd äventyrar förtroendet. Även i svårbedömda lägen förväntar sig kunderna att banken aktivt visar vägen, säger Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex i ett pressmeddelande.

Företagskunder nöjdhet 2025

Nöjdheten mäts från 0 till 100. 75 är "mycket bra, medan 60 är anses vara "underkänt".

Så här såg kundnöjdheten ut bland företagskunderna 2025, där Sparbanken toppar listan, före Nordea. 2024:s siffror inom parentes.

1. Sparbankerna 72,6 (72,0)

2. Nordea 66,7 (70,4)

3. Handelsbanken 66,4 (70,4)

4. SEB 65,7 (69,7)

5. Länsförsäkringar Bank 65,2 (67,0)

6. Branschen 65,2 (69,1)

7. Danske Bank 64,7 (70,1)

8. Övriga banker 63,3 (68,3)

Foto: Viktoria Bank / TT

Sveriges bästa – och sämsta bank 2025

Här är listan från toppen, till botten, när det kommer till privatkunder. Även här toppar Sparbankerna listan.

1. Sparbankerna 74,6 (75,1)

2. Länsförsäkringar Bank 72,7 (73,3)

3. Övriga banker 70,4 (65,4)

4. Skandia 70,4 (72,5)

5. Ica Banken 69,6 (72,5)

6. Danske Bank 68,0 (69,6)

7. Handelsbanken 67,8 (69,9)

8. Branschen 67,1 (69,0)

9. Nordea 66.6 (68,5)

10. SEB 65,5 (67,5)