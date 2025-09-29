Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Tradera

Klassiska vasen är värd 6 200 kronor i dag

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 13:27
Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT & Janerik Henriksson/TT

En klassisk vas har nyligen sålts på auktionssajten Tradera för 6 200 kronor.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Tradera

På auktionssajten Tradera kan gamla föremål säljas för rekordpriser. Nyligen såldes en klassisk vas för hela 6 200 kronor. För den som har loppisfyndat eller har äldre keramik stående hemma kan det alltså vara värt att se ta sig en titt. Kanske sitter du på en dyrgrip!

Klassisk kaffekopp från Gefle såldes för 13 000 kronor

På Tradera säljs regelbundet äldre porslins- och keramikföremål för svindlande priser. Priserna kan variera beroende på föremålets skick, formgivare och sällsynthet. Föremål från kända formgivare eller tillverkare, så som Gustavsberg, Rörstrand eller Höganäs kan vara extra eftertraktade på marknaden. 

Nyligen såldes till exempel en Gefle-kopp från 1950-talet för 13 000 kronor, något Nyheter24 tidigare uppmärksammat. 

Tradera är en central marknadsplats för samlarföremål. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Klassiska vasen är värd 6 200 kronor i dag 

Vasen som nyligen såldes är en vas av Carl-Harry Stålhane. Förem för hela 6 200 kronor på Tradera. Vasen är tillverkad för Rörstrand och är 35 centimeter hög.

Om du har äldre keramiska föremål av Carl-Harry Stålhane kan det alltså vara värt att kolla vad de är värda i dag.

En klassisk vas såldes nyss på Tradera för 6 200 kronor. Foto: Tradera
Foto: Tradera

