Swish nya funktion lanseras i dag – så påverkas du

Swish får en ny funktion som börjar rulla ut i dag.

Swish har i dag hela 8,6 miljoner privatanvändare. Tjänsten är kopplad till ens mobilnummer och är ett smidigt sätt att skicka snabba betalningar till vänner.

På senare år har det även varit möjligt att skicka betalningsförfrågningar via appen.

Vissa använder funktionen regelbundet för att be om Swish från nära och kära, medan andra helst undviker den på grund av den obekväma situationen en betalningsförfrågan kan ge upphov till.

Nu försöker Swish uppmuntra fler till att skicka betalningsförfrågningar med en ny funktion.

Swish används av majoriteten av Sveriges befolkning. Foto: Magnus Lejhall/TT

Trevligare Swish-förfrågningar

Från och med i dag, den 25 september, inför Swish nämligen möjligheten att skicka med ett vykort när du ber om en Swish, med målet att göra det lite lättare och trevligare.

"Med ett personligt vykort vill vi minska det sociala skavet som kan uppstå när en betalning ska göras upp – och samtidigt göra det både enklare och roligare att be om en Swish", skriver Jenny Ragnartz, PR- och kommunikationsspecialist på Swish, till Nyheter24.

Att swisha med ett trevligt vykort har varit möjligt länge, men nu går det alltså även att göra det åt andra hållet.