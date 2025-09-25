Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Swish

Swish nya funktion lanseras i dag – så påverkas du

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 12:07
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 12:48
Kommer du testa Swish nya funktion?
Kommer du testa Swish nya funktion? Foto: Pressbild Swish / Henrik Montgomery/TT

Swish får en ny funktion som börjar rulla ut i dag.

Frank Regen
Frank Regen,
Redaktör

Ämne:

Swish

Swish har i dag hela 8,6 miljoner privatanvändare. Tjänsten är kopplad till ens mobilnummer och är ett smidigt sätt att skicka snabba betalningar till vänner.

På senare år har det även varit möjligt att skicka betalningsförfrågningar via appen. 

Vissa använder funktionen regelbundet för att be om Swish från nära och kära, medan andra helst undviker den på grund av den obekväma situationen en betalningsförfrågan kan ge upphov till.

Nu försöker Swish uppmuntra fler till att skicka betalningsförfrågningar med en ny funktion.

Swish används av majoriteten av Sveriges befolkning. Foto: Magnus Lejhall/TT

LÄS MER: Swish stora ändring – gäller bara dessa Android-användare

Trevligare Swish-förfrågningar

Från och med i dag, den 25 september, inför Swish nämligen möjligheten att skicka med ett vykort när du ber om en Swish, med målet att göra det lite lättare och trevligare.

"Med ett personligt vykort vill vi minska det sociala skavet som kan uppstå när en betalning ska göras upp – och samtidigt göra det både enklare och roligare att be om en Swish", skriver Jenny Ragnartz, PR- och kommunikationsspecialist på Swish, till Nyheter24.

Att swisha med ett trevligt vykort har varit möjligt länge, men nu går det alltså även att göra det åt andra hållet.

Foto: Pressbild/Swish

LÄS MER: BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:07
Nyheter
/ Teknik

Swish nya funktion lanseras i dag – så påverkas du

Igår
11:55
Nyheter
/ Teknik

Power lanserar egen mobiltelefon

Tisdag
15:33
Nyheter
/ Teknik

Tråkiga nyheter för Microsoft-användare

Tisdag
10:00
Nyheter
/ Teknik

Glada nyheter för svenska iPhone-användare

Måndag
22:01
Nyheter
/ Teknik

Samsung höjer priserna – så kan det slå mot din plånbok

Söndag
16:00
Nyheter
/ Teknik

Enorm prisskillnad på iPhone 17 – skiljer 10 000 kronor

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons