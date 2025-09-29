Isländska flygbolaget Fly Play lägger ner verksamheten.

Konkurrenten Icelandair rusar cirka 30 procent på börsen.Fly Plays beslut gäller omedelbart.

Tusentals passagerare berörs

De tusentals berörda passagerarna måste hitta alternativa sätt att ta sig hem till Island, meddelar bolaget. Omkring 400 anställda blir av med jobbet till följd av beslutet.

Bakgrunden är dåliga finanser och att biljettförsäljning har varit svag den senaste tiden.