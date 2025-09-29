Nyheter24
Nyheter /Ekonomi

Flygbolag lägger ner – tusentals passagerare berörs

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 12:30
Uppdaterad: 29 sep. 2025, kl. 13:02
Icelandair blir av med konkurrent. Genrebilder. Foto: Stella Pictures

Isländska flygbolaget Fly Play lägger ner verksamheten.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Konkurrenten Icelandair rusar cirka 30 procent på börsen.Fly Plays beslut gäller omedelbart. 

Tusentals passagerare berörs

De tusentals berörda passagerarna måste hitta alternativa sätt att ta sig hem till Island, meddelar bolaget. Omkring 400 anställda blir av med jobbet till följd av beslutet.

Bakgrunden är dåliga finanser och att biljettförsäljning har varit svag den senaste tiden.

Det finns en tydlig vinnare på beskedet. Konkurrenten Icelandairs aktiekurs rusar på börsen i Reykjavik med runt 30 procent.

Senaste nytt
