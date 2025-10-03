Nyheter24
Myndigheter tog 7,3 miljoner från kriminella – på en vecka

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 12:59
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 13:24
Pengar, person i huvtröja och Kronofogden.
Kronofogden uppger att man stoppat 7,3 miljoner från att hamna i händerna på kriminella. Foto: Vilhelm Stokstad/TT, Martina Holmberg/TT & Henrik Montgomery/TT

Svenska myndigheter, däribland Kronofogden, har lyckats stoppa miljontals kronor från att hamna i händerna på kriminella.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Kronofogden, Kriminella, Ekonomi

I ett pressmeddelande rapporterar nu Kronofogden att man lyckats avvärja 7,3 miljoner kronor från att hamna i händerna på kriminella. Genom en gemensam myndighetsinsats i Malmö stoppades 7 350 000 kronor från att användas i kriminella syften, rapporterar myndigheten på den egna hemsidan. Aktörerna samarbetade genom ”Tryggare Malmö”, ett samarbete mellan Malmö stad och statliga myndigheter, där man kontrollerade både näringsverksamheter inom diverse branscher och fordons- och livsmedelsbranschen. Målet var att helt enkelt minska kriminellas tillgångar till stora summor pengar och för att samtidigt stävja brottslighet.

Foto: Henrik Holmberg / TT
Foto: Henrik Holmberg / TT

Stoppade skattefusk och kriminella verksamheter

Kronofogden tror sig ha lyckats motverka att den enorma summan hamnade i allt från skattefusk och illegala transporter och andra kriminella verksamheter. 

– Detta var en större insats inom Tryggare Malmö som till största delen handlade om att stoppa oseriösa företag och främja det seriösa näringslivet i Malmö och därigenom skydda Malmöborna, säger Caroline Tandefelt, Malmö stad, i pressmeddelandet. 

Fordon, smycken, kontanter och verktyg för 309 000 utmättes 

Av de över 7,3 miljonerna lyckades Kronofogden utmäta fordon, smycken, kontanter och verktyg som tillsammans hade ett gemensamt värde på 309 000 kronor. Detta menar Erman är värdefullt  och bidrar till ett tryggare samhälle.

– Det är värdefullt när myndigheterna samarbetar, när vi jobbar tillsammans kan vi planera vårt gemensamma arbete och vi har ökade möjligheter att göra Malmö till en bättre och tryggare stad. När vi tar kriminellas tillgångar så sätter vi stopp för att de fortsätter att omsättas i den kriminella världen.

Myndigheter tog 7,3 miljoner från kriminella – på en vecka

Senaste nytt
