Därför minskar ditt lån så sakta – trots att du betalar

Har du funderat över varför studielånets storlek minskar i så långsam takt, trots att du betalar enligt plan? Myndighetens utredare Patric Peippo redogör nu för vad som orsakar den uppfattningen.

Många är de svenskar som har lån. Det kan röra sig om allt ifrån bolån, billån eller till och med studielån.

Synonymt för lånen är att du ofta följer en betalningsplan. För de som har lån att betala tillbaka till CSN kommer alltid ett årsbesked i början av varje kalenderår. Summan som framgår i ditt årsbesked är det som ska betalas tillbaka till myndigheten under de tolv kommande månaderna. Men trots att du följer betalplanen kanske du någon gång har känt att skulden minskar i en orimligt låg takt? I så fall är du inte ensam. Något som alltid påverkar skuldens storlek är dock räntan, som för CSN-lån ökat markant de senaste åren.

2022 låg räntan på 0,00 procent. 2025 ligger den på 1,98 procent.

Så har räntan på studielånet förändrats över tid 2010: 2,4 procent 2011: 1,9 procent 2012: 1,2 procent 2013: 1,3 procent 2014: 1,2 procent 2015: 1,0 procent 2016: 0,6 procent 2017: 0,34 procent 2018: 0,13 procent 2019: 0,16 procent 2020: 0,16 procent 2021: 0,5 procent 2022: 0,0 procent 2023: 0,59 procent 2024: 1,35 procent 2025: 1,981 procent Källa: CSN

Därför minskar skulden på ditt lån så långsamt

Nyheter24 har varit i kontakt med Patric Peippo, utredare på Rättsavdelningen hos CSN, för att ta reda på varför skulden minskar så lite trots att man följer avbetalningsplanen. Och det visar sig att inte bara räntan styr detta.

Annons

”Till skillnad från exempelvis huslån, där kapitalskulden betalas av med ett fast belopp och räntan löper parallelt, är studielån ett så kallat modifierat annuitetslån. Det innebär att återbetalningen av kapitalet är lägre i början av återbetalningstiden och ökar successivt därefter. Det är reglerat i studiestödslagen hur årsbeloppet ska räknas ut”, skriver Peippo i ett mejl.

Han redogör sedan för att årsbeloppet beräknas för varje år med hänsyn till:

Skuldens storlek vid början av året

Räntan för kalenderåret

Den återstående återbetalningstiden

Uppräkningstal om två procent

Foto: Jessica Gow/TT

Så påverkar räntan ditt lån

Skulle det vara så att räntan är oförändrad från ett år till ett annat ska årsbeloppet istället räknas upp med två procent, motsvarande inflationsmålet, redogör han för.

Annons

”Om räntan förändras kan det kommande årsbeloppet antingen bli något högre eller något lägre än två procent”.

Men hur stor del av årsbeloppet går då till ränta respektive amortering av lånet?

”Hur stor andel av betalningarna mot årsbeloppet som räknas av mot ränta respektive kapitalskuld beror ytterst på skuldstorlek och räntesats för året. Varje inbetalning räknas av mot upplupen ränta före kapitalbeloppet. Räntan är en så kallad dag-för-dag-ränta vilket innebär att varje inbetalning påverkar lånets storlek och därmed räntan eftersom man vid varje ränteberäkningsdag tittar på den aktuella skulden”, uppger han.

Exempel: Då räknas 4 302 kronor av mot räntan på lånet

Patric Peippo delar även med sig av ett exempel på hur dina inbetalningar i förhållande till storlek på lånet kan förändras under ett år.

”Om du har en skuld på 217 158 kronor den 1 januari 2025 och räntan är 1,981 procent tillkommer det 4 302 kronor i ränta under året. Årsbeloppet skulle i exemplet uppgå till 13 998 kronor. Det innebär att 4 302 kronor skulle räknas av mot upplupen ränta och 9 696 kronor mot kapitalskulden”.