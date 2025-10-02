Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /CSN

Därför minskar ditt lån så sakta – trots att du betalar

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 13:32
Räkning, kvinna med mobil.
Nu kommer svaret på varför lånet storlek minskar så långsamt, trots att du följer avbetalningsplanen. Foto: Jessica Gow/TT & Claudio Bresciani/TT

Har du funderat över varför studielånets storlek minskar i så långsam takt, trots att du betalar enligt plan? Myndighetens utredare Patric Peippo redogör nu för vad som orsakar den uppfattningen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

CSN, Låna, Ekonomi, Pengar

Många är de svenskar som har lån. Det kan röra sig om allt ifrån bolån, billån eller till och med studielån.

Synonymt för lånen är att du ofta följer en betalningsplan. För de som har lån att betala tillbaka till CSN kommer alltid ett årsbesked i början av varje kalenderår. Summan som framgår i ditt årsbesked är det som ska betalas tillbaka till myndigheten under de tolv kommande månaderna. Men trots att du följer betalplanen kanske du någon gång har känt att skulden minskar i en orimligt låg takt? I så fall är du inte ensam. Något som alltid påverkar skuldens storlek är dock räntan, som för CSN-lån ökat markant de senaste åren.

2022 låg räntan på 0,00 procent. 2025 ligger den på 1,98 procent. 

LÄS MER: Pensionär över 66? Så mycket sänks din skatt 2026

Så har räntan på studielånet förändrats över tid

2010: 2,4 procent

2011: 1,9 procent

2012: 1,2 procent

2013: 1,3 procent

2014: 1,2 procent

2015: 1,0 procent

2016: 0,6 procent

2017: 0,34 procent

2018: 0,13 procent

2019: 0,16 procent

2020: 0,16 procent

2021: 0,5 procent

2022: 0,0 procent

2023: 0,59 procent

2024: 1,35 procent

2025: 1,981 procent

Källa: CSN

Därför minskar skulden på ditt lån så långsamt

Nyheter24 har varit i kontakt med Patric Peippo, utredare på Rättsavdelningen hos CSN, för att ta reda på varför skulden minskar så lite trots att man följer avbetalningsplanen. Och det visar sig att inte bara räntan styr detta.

”Till skillnad från exempelvis huslån, där kapitalskulden betalas av med ett fast belopp och räntan löper parallelt, är studielån ett så kallat modifierat annuitetslån. Det innebär att återbetalningen av kapitalet är lägre i början av återbetalningstiden och ökar successivt därefter. Det är reglerat i studiestödslagen hur årsbeloppet ska räknas ut”, skriver Peippo i ett mejl.

Han redogör sedan för att årsbeloppet beräknas för varje år med hänsyn till:

  • Skuldens storlek vid början av året
  • Räntan för kalenderåret
  • Den återstående återbetalningstiden 
  • Uppräkningstal om två procent

MISSA INTE: Så kan du höja tjänstepensionen – kan röra sig om 350 000

Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT

Så påverkar räntan ditt lån

Skulle det vara så att räntan är oförändrad från ett år till ett annat ska årsbeloppet istället räknas upp med två procent, motsvarande inflationsmålet, redogör han för.

”Om räntan förändras kan det kommande årsbeloppet antingen bli något högre eller något lägre än två procent”.

Men hur stor del av årsbeloppet går då till ränta respektive amortering av lånet?

”Hur stor andel av betalningarna mot årsbeloppet som räknas av mot ränta respektive kapitalskuld beror ytterst på skuldstorlek och räntesats för året. Varje inbetalning räknas av mot upplupen ränta före kapitalbeloppet. Räntan är en så kallad dag-för-dag-ränta vilket innebär att varje inbetalning påverkar lånets storlek och därmed räntan eftersom man vid varje ränteberäkningsdag tittar på den aktuella skulden”, uppger han.

MISSA INTE: 44 länder: Här är det allra bäst att pensionera sig

Exempel: Då räknas 4 302 kronor av mot räntan på lånet

Patric Peippo delar även med sig av ett exempel på hur  dina inbetalningar i förhållande till storlek på lånet kan förändras under ett år.

”Om du har en skuld på 217 158 kronor den 1 januari 2025 och räntan är 1,981 procent tillkommer det 4 302 kronor i ränta under året. Årsbeloppet skulle i exemplet uppgå till 13 998 kronor. Det innebär att 4 302 kronor skulle räknas av mot upplupen ränta och 9 696 kronor mot kapitalskulden”.

Han betonar dock att räkneexemplet är något förenklat och att det i verkligheten snarare kan tillkomma en något mindre ränta än 4 302 kronor. Det eftersom att kapitalskulden minskar vid varje inbetalning du gör under året, vilket i sin tur gör att mindre ränta tillkommer. 

Kommentarer

