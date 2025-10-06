Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Tradera

Klassiska koppen är värd 6 900 kronor

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 17:59
Genrebilder. Foto: Stella Pictures, Vilhelm Stokstad/TT & Henrik Montgomery/TT

En klassisk kaffekopp från Rörstrand har nyligen sålts på Tradera för 6 900 kronor.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Tradera

På auktionssajten Tradera kan man tjäna stora slantar på att sälja föremål som för vissa kanske ses som samlarobjekt. Nyligen såldes en klassisk kaffekopp från Rörstrand för svindlande 6 900 kronor. För den som fyndat på loppis eller har en gammal servis där hemma kan det vara värt att ta sig en titt. Kanske sitter du på en dyrgrip!

LÄS MER: Matpriserna stiger – varan som ökat mest i kostnad

Klassiska koppen från Rörstrand är värd 6 900 kronor

Koppen som såldes är designad av Marianne Westman och är från serien "King" som gavs ut på 60-talet. Koppen såldes med tillhörande fat. 

Men det är inte den enda koppen som sålts för en betydande summa på Tradera. Nyheter24 har tidigare rapporterat om en 50-tals-kaffekopp från Gefle som gick för hela 13 200 kronor på auktion. 

En klassisk kaffekopp designad av Marianne Westman såldes nyligen för 6 900 kronor. Foto: Tradera

LÄS MER: Ny varning för nätfiske: Så vill bedragaren lura dig

Det kan avgöra värdet

Det som avgör huruvida ett porslinsföremål, så som en kaffekopp, är värdefull eller inte är bland annat dess skick och hur sällsynt den är. En historisk stämpel eller märkning kan också öka värdet rejält, enligt Auktionsverket.

Har du en servis där hemma och vill tjäna en extra slant? Då kan det vara värt att ta sig en titt! 

LÄS MER: Föräldraledig 2025: Du kan få 30 600 i månaden

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:12
Nyheter
/ Ekonomi

Arbetsgivare kritiska mot höjt försörjningskrav

Idag
19:56
Nyheter
/ Ekonomi

Trump: "25-procentiga tullar på tunga lastbilar"

Idag
17:59
Nyheter
/ Ekonomi

Klassiska koppen är värd 6 900 kronor

Idag
14:57
Nyheter
/ Privatekonomi

Bankkunder har fått felaktigt kravbrev – ska inte betala

Idag
14:49
Nyheter
/ Ekonomi

Hans Vestberg lämnar Verizon – ny vd direkt

Idag
13:06
Nyheter
/ Ekonomi

AMD-aktien rusar efter avtal med Open AI

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons