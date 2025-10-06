Klassiska koppen är värd 6 900 kronor

En klassisk kaffekopp från Rörstrand har nyligen sålts på Tradera för 6 900 kronor.

På auktionssajten Tradera kan man tjäna stora slantar på att sälja föremål som för vissa kanske ses som samlarobjekt. Nyligen såldes en klassisk kaffekopp från Rörstrand för svindlande 6 900 kronor. För den som fyndat på loppis eller har en gammal servis där hemma kan det vara värt att ta sig en titt. Kanske sitter du på en dyrgrip!

Klassiska koppen från Rörstrand är värd 6 900 kronor

Koppen som såldes är designad av Marianne Westman och är från serien "King" som gavs ut på 60-talet. Koppen såldes med tillhörande fat.

Men det är inte den enda koppen som sålts för en betydande summa på Tradera. Nyheter24 har tidigare rapporterat om en 50-tals-kaffekopp från Gefle som gick för hela 13 200 kronor på auktion.

En klassisk kaffekopp designad av Marianne Westman såldes nyligen för 6 900 kronor. Foto: Tradera

Det kan avgöra värdet

Det som avgör huruvida ett porslinsföremål, så som en kaffekopp, är värdefull eller inte är bland annat dess skick och hur sällsynt den är. En historisk stämpel eller märkning kan också öka värdet rejält, enligt Auktionsverket.