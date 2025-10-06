Ny varning för nätfiske: Så vill bedragaren lura dig

Nätfisket fortsätter att skörda offer. Nu har ännu en bedrägerivarning utfärdats av Säkerhetskollen. Denna gång förekommer svenska myndighetsnamn i bluff-mejl.

Titt som tätt delas varningar ut till allmänheten. Inte sällan handlar det om bedrägerier riktade mot svenska folket. Det är inte sällan bedragaren heller försöker utge sig för att vara en representant från ett välkänt företag, en bank eller en svensk myndighet för att på så sätt vinna förtroende och lyckas med sitt lurendrejeri. Nu har ytterligare en varning riktats och den här gången kommer den från Säkerhetskollen. Den svenska myndighetsplattformen Nationellt cybersäkerhetscenter utnyttjas nämligen av bluffmakare.

Varning för nya bedrägerier – se upp för detta

På Säkerhetskollens hemsida rapporteras nu vad du ska se upp för.

”Just nu utnyttjas namnet Nationellt cybersäkerhetscenter i en nätfiskekampanj, där e-postmeddelanden skickats och där mottagaren ombeds göra vissa brådskande cybersäkerhetsuppdateringar som är obligatoriska för alla svenska internetanvändare”, skriver de.

Även MSB:s namn kan förekomma i bluff-mejlet

De rapporterar därtill om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, också utnyttjas av bedragaren och kan nämnas som avsändare i samma e-postmeddelande.

”Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC står inte bakom dessa utskick. Vi kommunicerar med e-postadresser från domänen ncsc.se”, skriver Säkerhetskollen på sin hemsida.

Undvik nätfiske – så ska du agera

För att du ska öka säkerheten gentemot dig själv och för att minska risken att riskera bli utsatt för nätfiske, även kallat phishing, bör du alltid tänka på följande: