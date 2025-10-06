Matpriserna stiger – varan som ökat mest i kostnad

Matpriserna steg 0,1 procent i september, vilket ger en ökning i årstakt på 3,3 procent, enligt Matpriskollen. Köttfärs och nötkött sticker ut med kraftiga prislyft.

”Under september ökade nötfärs och blandfärs med hela +1,8 procent på en månad”, säger Ulf Mazur, vd på Matpriskollen i en skriftlig kommentar till TT.

”Prisökningar på nötkött och köttfärs är det som påverkar plånboken mest just nu”, tillägger han.

"Vi konsumenter kommer behöva vänja oss"

Och i genomsnitt är prisökningarna för köttfärs 13 procent jämfört med september i fjol, medan nötfärspriserna har höjts med 16 procent.

Bakgrunden till prishöjningarna är minskad produktion av nötkött, bland annat till följd av försämrad lönsamhet och svårigheter att finansiera satsningar för köttbönder, enligt Mazur. Effekter av torkan och nödslakten 2018 pekas också ut som en orsak.

”Vi konsumenter kommer behöva vänja oss vid högre priser om vi ska ha några som vill jobba med att säkerställa tillgång på svenskt kött i både goda tider och i krisberedskap”, säger han.

Generellt beskriver Matpriskollen prisökningarna på mat som ”förhållandevis låga” i september, en trend som har hållit i sig sedan i våras.

Förutom priserna på köttfärs och nötkött höjdes priserna på bär, kaffe och glass i september. Och i årstakt har priserna på kaffe och bär nu ökat med 22 respektive 14 procent.

Foto: Adam Ihse/TT

Kaffet blir allt dyrare

I september sticker bland annat prishöjningar på snabbkaffe och kaffekapslar ut med uppgångar på 4 respektive 5 procent.

Prishöjningarna balanseras till stor del av prissänkningar på färska grönsaker, frukt, färskost, fläsk och en del bröd, enligt Matpriskollen.

Priserna på satsumas, clementiner, päron och äpplen sänktes minst 5 procent, enligt mätningarna. Och gurka, paprika, pumpa, blomkål och rotfrutker blev också billigare.