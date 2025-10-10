Börjar du närma dig pensionsåldern? Är du sugen på att sluta jobba? Det kan vara värt att ta en extra funderare på när du ska sluta arbeta, för det har stor påverkan på hur mycket pengar du får ut i pension.
Att det lönar sig att jobba länge har de allra flesta koll på. Men att det finns ett kostsamt skatteglapp för dig i pensionsåldern är det färre som har vetskap om.
Skatteglapp för dig som går i pension
Så vad är det nu för okänd skattemiss du i pensionsåldern kan göra?
Många tror att det skatterabatten i det förhöjda grundavdraget gäller från det att du går i pension. Men det är i själva verket kopplat till ålder, alltså året när du fyller 67 år.
Att gå i pension innan dess skapar ett skatteglapp som är dyrbart.
Det här är förhöjt grundavdrag
Från det år man fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag, det vill säga en lägre skatt på din pension. Detta gäller personer födda 1957–1959.
Den som är född 1960 får det förhöjda grundavdraget från januari året man ska fylla 68 år.
För senare årskullar är det inte beslutat vilken ålder det förhöjda grundavdraget kommer att gälla ifrån.
Källor: PRO, Pensionsmyndigheten.
Så mycket pengar kan du missa
Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, har tagit fram en beräkning för någon som är född 1959 med medianlön (avtalspension SAF-LO). Skatten för denna person är 29 procent det 66:e levnadsåret och 20 procent det 67:e.
|År
|Ålder
|Lön
|Inkomst brutto
|Inkomst efter skatt
|Skatt i kronor
|Skatt i procent
|2024
|65
|37 100
|37 100
|28 961
|8 140
|22 %
|2025
|66
|0
|26 214
|18 526
|7 689
|29 %
|2026
|67
|0
|26 303
|21 155
|5 148
|20 %
Beräkningen bygger på att personen har haft pension under hela det 66:e levnadsåret, dvs från och med januari 2025.
Går du i pension innan året du fyller 67, får du inte ta del av det förhöjda grundavdraget. För en medelinkomsttagare handlar det om runt 2 500 kronor i månaden eller 30 000 kronor om året.
Förklaringen till det är att en pensionär får lika stor skatterabatt, som den som jobbar får genom jobbskatteavdraget. Men du måste alltså vara inne på året du fyller 67 – annars blir du utan rabatt.