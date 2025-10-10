Det här är förhöjt grundavdrag

Från det år man fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag, det vill säga en lägre skatt på din pension. Detta gäller personer födda 1957–1959.

Den som är född 1960 får det förhöjda grundavdraget från januari året man ska fylla 68 år.

För senare årskullar är det inte beslutat vilken ålder det förhöjda grundavdraget kommer att gälla ifrån.

Källor: PRO, Pensionsmyndigheten.