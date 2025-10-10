Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Pension

2 500 kronor mindre i månaden i pension – enkla skattemissen

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 06:29
pensionär, plånbok och bekymrad pensionär
Har du koll på skatteglappet som kan drabba pensionärer? Foto: Fredrik Sandberg/TT & Henrik Montgomery/TT & Pexels

En enkel miss kan kosta dig 2 500 kronor mindre i pension i månaden.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Pension, Skatt, pensionsmyndigheten

Börjar du närma dig pensionsåldern? Är du sugen på att sluta jobba? Det kan vara värt att ta en extra funderare på när du ska sluta arbeta, för det har stor påverkan på hur mycket pengar du får ut i pension. 

Att det lönar sig att jobba länge har de allra flesta koll på. Men att det finns ett kostsamt skatteglapp för dig i pensionsåldern är det färre som har vetskap om.

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google
Foto: Janerik Henriksson/TT
Foto: Janerik Henriksson/TT

MISSA INTE: Pensionen görs om för 250 000 svenskar – fler står på tur

Skatteglapp för dig som går i pension

Så vad är det nu för okänd skattemiss du i pensionsåldern kan göra? 

Annons

Många tror att det skatterabatten i det förhöjda grundavdraget gäller från det att du går i pension. Men det är i själva verket kopplat till ålder, alltså året när du fyller 67 år. 

Att gå i pension innan dess skapar ett skatteglapp som är dyrbart.

Det här är förhöjt grundavdrag 

Från det år man fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag, det vill säga en lägre skatt på din pension. Detta gäller personer födda 1957–1959.

Den som är född 1960 får det förhöjda grundavdraget från januari året man ska fylla 68 år.

För senare årskullar är det inte beslutat vilken ålder det förhöjda grundavdraget kommer att gälla ifrån.

Källor: PRO, Pensionsmyndigheten.

LÄS MER: Pensionär över 66? Så mycket sänks din skatt 2026

Så mycket pengar kan du missa 

Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, har tagit fram en beräkning för någon som är född 1959 med medianlön (avtalspension SAF-LO). Skatten för denna person är 29 procent det 66:e levnadsåret och 20 procent det 67:e. 

Annons
År Ålder Lön Inkomst brutto Inkomst efter skatt Skatt i kronor Skatt i procent
2024 65 37 100 37 100 28 961 8 140 22 %
2025 66 0 26 214 18 526 7 689 29 %
2026 67 0 26 30321 155 5 148 20 %

Beräkningen bygger på att personen har haft pension under hela det 66:e levnadsåret, dvs från och med januari 2025. 

Går du i pension innan året du fyller 67, får du inte ta del av det förhöjda grundavdraget. För en medelinkomsttagare handlar det om runt 2 500 kronor i månaden eller 30 000 kronor om året. 

Förklaringen till det är att en pensionär får lika stor skatterabatt, som den som jobbar får genom jobbskatteavdraget. Men du måste alltså vara inne på året du fyller 67 – annars blir du utan rabatt.

MISSA INTE: Så kan du höja tjänstepensionen – kan röra sig om 350 000

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:45
Nyheter
/ Ekonomi

Finansinspektionen listar risker med ”finfluerare”

Idag
09:17
Nyheter
/ Ekonomi

Svagt uppåt på Stockholmsbörsen

Idag
09:07
Nyheter
/ Ekonomi

SJ slutar köra nattåg till Berlin

Idag
08:35
Nyheter
/ Ekonomi

Köpenhamns invånare ska panta pappersmuggar

Idag
08:12
Nyheter
/ Ekonomi

Svensk ekonomi hämtar sig "snabbare än förväntat”

Idag
06:29
Nyheter
/ Ekonomi

2 500 kronor mindre i månaden i pension – enkla skattemissen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons