Pensionen görs om för 250 000 svenskar – fler står på tur

Omstöpningen av premiepensionens fondtorg är i full gång. Det innebär att hundratusentals svenskar redan fått information om förändringar i sitt pensionssparande. Och fler kommer få informationen i månadsskiftet.

Just nu pågår omställningen av premiepensionens fondtorg. Staten ska ta ett större ansvar för vilka fonder som erbjuds pensionsspararna. Syftet med omstöpningen är att bidra till tryggare pensionssparande och förhoppningsvis högre pensioner på sikt.

Det var 2016 som regeringens pensionsgrupp enades om att genomföra en reform av premiepensionen. Tanken är att fondtorget helt och hållet ska bestå av upphandlade fonder inom tre år från 2025. Det innebär att omställningen nu är i full gång och hittills har 250 000 sparare fått nya fonder, rapporterar Privata Affärer.

Foto: Leif R Jansson/TT

149 000 svenska pensionssparare kommer beröras framöver

Det finns nu 27 upphandlade fonder att välja på i det nya fondtorget och tanken är att de tidigare valbara fonderna helt ska försvinna, exempelvis fem av de 22 aktiva Sverigefonder som tidigare fanns i premiepensionens fondtorg. När resterande 17 valbara fonder försvinner, något som kommer beröra 149 000 svenska sparare, kommer erbjudande om ett nytt val föreslås. Görs inget val så flyttas man per automatik över till en ”likvärdig” fond, uppger sajten.

Snart skickas brev om pensionen till fler pensionssparare

De 250 000 spararna som fått brev om flytten kommer snart få sällskap. Ännu fler svenska pensionssparare kommer i månadsskiftet få brev från Pensionsmyndigheten. Det skickas till alla de som berörs av att Sverigefonderna försvinner.