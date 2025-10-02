Så kan du höja tjänstepensionen – kan röra sig om 350 000

I ett inlägg på Avanzabloggen har ekonomen Felicia Schön delat flera tips för hur du undviker onödiga kostnader kopplat till din tjänstepension. Över tid kan det nämligen röra sig om enorma summor.

Enligt Pensionsmyndigheten har nio av tio svenskar i Sverige tjänstepension via arbetsgivaren. Allmän pension har alla rätt till som bott eller arbetat i Sverige men tjänstepensionen är det som kan göra att pensionen ökar rejält när det är dags att klappa ihop arbetslivet.

Att det är en viktig del av det totala pensionssystemet är således ingen underdrift då endast den allmänna pensionen kan innebära en låg pensionsutbetalning. Därför är det viktigt att tjänstepensionen är en del av din totala pension som senior.

Du kan höja tjänstepensionen

I ett inlägg på Avanzabloggen redogör nätbankens privatekonom Felicia Schön att det finns flera saker du kan göra för att faktiskt påverka tjänstepensionen och potentiellt kunna se till att den blir högre. Hon redogör exempelvis för vikten av att ha koll på fondavgifterna som kan tas ut för att förvalta tjänstepensionen. Det kan nämligen vara svårt att ha koll på hur viktigt det faktiskt kan vara. 0,2 procent eller 0,7 procent i fondavgift spelar stor roll i det långa loppet, redogör hon för.

”Om man jämför två fonder som följer samma index, alltså där avkastningen är densamma i båda fonder, och den ena kostar 0,5 procentenheter mer än den andra, så har du över 40 år betalat cirka 350 000 kronor mer i fondavgift för den dyrare. Och detta exempel utgår från en tjänstepensionspremie på 2 700 kronor i månaden. Är din tjänstepension högre än så kan skillnaden röra sig om miljontals kronor i avgifter under årens gång”, skriver hon på Avanzabloggen.

Kapa onödiga kostnader som äter upp din tjänstepension

Vidare ger hon exempel på vad som kan anses vara en ”billig fondavgift”. En bred indexfond med lägre avgift än 0,3 procent anses vara billig. Det finns dock andra fonder med ännu lägre avgifter, menar Schön.

En annan viktig aspekt för att få en högre tjänstepension är att kapa onödiga skalavgifter och istället flytta pensionen dit du får bättre villkor, istället för att se avgifter och kostnader äta upp delar av pensionskapitalet.

Då riskerar din tjänstepension bli väsentligt mindre

Men vad är då en skalavgift? Felicia Schön redogör att det är en avgift som i längden kan bli väldigt dyr och som många fondaktörer tar ut genom att förvalta tjänstepensionen. Kort sagt kan man säga att om du kapar onödiga skalavgifter så ser du till att ge dig själv mer pengar och banken mindre.