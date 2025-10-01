2026 ska skatten sänkas för många svenskar, inte minst landets pensionärer. Men hur kommer skatteskillnaden egentligen bli för de över 66 år? Det har Nyheter24 tagit reda på.

Skatten sänks för pensionärer 2026, det har regeringen redogjort i budgeten som nyligen presenterades. Från och med den 1 januari sjösätts budgeten och många ekonomiska reformer blir verklighet.

Regeringen vill fördela över 47 miljarder för att underlätta för hushållen. Bland annat genom att införa ett nytt jobbskatteavdrag, sänka matmomsen, sänka elskatten och ett nytt högkostnadsskydd på elpriset.

Nyligen rapporterade Nyheter24 om den potentiella risken 100 000 pensionärer står inför gällande skattesänkningen nästa år. Enligt en analys kan de nämligen riskera att missa skattesänkningen. Orsaken är att skattelättnaden endast gäller vid årsinkomster på 192 000 kronor eller mer. Det ger en snittpension på 16 000 kronor i månaden, något många av landets äldre hamnar under när pensionen betalas ut.

Därtill måste man ha fyllt 67 år för att få ta del av skattesänkningen genom ett förhöjt grundavdrag.

Svårt för pensionärer att påverka inkomsten

Monica Zettervall, pensionsexpert hos Pensionsmyndigheten, menar att det ofta är svårt för en pensionär att påverka de egna inkomsterna, men det finns saker man kan göra, inte minst de som lever på marginalerna.

Annons

”För en del äldre med små marginaler kan det vara värt att ta reda på om man bör ansöka om bostadstillägg. De flesta som inte har beviljats bostadstillägg har ofta för hög inkomst, större tillgångar eller bor tillsammans med någon. Den totala ekonomin påverkar om en person kan få bostadstillägg”, skriver hon till Nyheter24 och tillägger:

”Det är därför viktigt att man gör en beräkning på Pensionsmyndigheten.se innan man skickar in en ansökan till oss. En del, ofta nyblivna pensionärer, har i vissa fall möjlighet att jobba lite extra och det är också positivt för inkomsten och för pensionen”.

MISSA INTE: Fällorna kan minska pensionen med 2 000 i månaden



Monica Zettervall, pensionsexpert hos Pensionsmyndigheten. Foto: Pressbild

Över 66? Pensionen ökar med 156 kronor –

enligt ny prognos

Annons

Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, har i ett mejl till Nyheter24 skickat en tabell som pekar på skillnaderna i skatt per månad för en pensionär över 66 år. Mellan 2025 och 2026 kommer regeländringar, så som budgeten, och indexeringar resultera i att genomsnittspensionen får en minskad skatt med totalt 156 kronor.

Det innebär kort och gott att det, enligt myndighetens prognoser, väntas bli 156 kronor mer i plånboken för pensionären som mottar en garantipension om 24 700 kronor.

I tabellen redogörs de olika inkomstnivåerna och hur mycket skatten beräknas minska 2026 i förhållande till 2025.

Foto: Pensionsmyndigheten

För Nyheter24 redogör pensionsexperten Monica Zettervall för att det är riksdagen som beslutat om vilken ålder som ska gälla för det förhöjda grundavdraget.

”Jag tror att politiken vill ha en följsamhet med den nya riktåldern som införs nästa år som är den pensionsålder som kommer att följa medellivslängdens utveckling i Sverige och som höjs från 66 till 67 år nästa år”, skriver hon i ett mejl.

Är du äldre? Gör detta för en tryggare pension 2026

Utöver att jobba vidare för att på så sätt dryga ut pensionen, borde det rimligtvis finnas annat man kan göra för att påverka pensionen nästa år.

Annons

Vad bör landets äldre göra för att se till att ha en bra och trygg pension 2026?

Enligt Monica Zettervall är det alltid bra att gå igenom sina pensionsutbetalningar, privat sparande och andra inkomster för att på så sätt kunna jämföra det med de faktiska utgifterna.

”Gör en årlig översyn och se om det är möjligt eller finns behov av att justera något. Kolla på vår webb om du bör ansöka om bostadstillägg. Om du redan har bostadstillägg se till att anmäla förändringar i din ekonomi till oss så att du slipper bli återbetalningsskyldig”.

De som därtill har tagit ut tjänstepension på en kortare tid än du egentligen hade önskat, bör kontakta tjänstepensionsbolaget och se vilka möjligheter som finns till att förlänga utbetalningstiden.