Så stor är skillnaden mellan bankernas räntor just nu

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 11:18
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 13:03
Danske bank hade lägst snittränta när det gäller 3 månaders-lån. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vilken bank har egentligen den lägsta snitträntan just nu? Skillnaden är tydlig, även när man tittar på bundna respektive obundna avtal.

Danske bank har fortsatt lägst snittränta när det gäller en bindningstid på 3 månader. Den rörliga räntan låg i september på 2,58 procent.

Här är snitträntan högst på lånet nu

Siffran kan jämföras med Hypoteket som i sin tur hade en snittränta på 2,88 procent, högst bland drygt tio olika aktörer på marknaden.

Näst lägst snittränta hade Skandiabanken medan SEB låg lägst av de fyra storbankerna med 2,68 procent.

Snittränta är den ränta som kunderna förhandlat fram med bankerna. Listräntan är den bolåneränta som bankerna skyltar med och som traditionellt ligger högt över snitträntan.

