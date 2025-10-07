Så stor är skillnaden mellan bankernas räntor just nu

Vilken bank har egentligen den lägsta snitträntan just nu? Skillnaden är tydlig, även när man tittar på bundna respektive obundna avtal.

Danske bank har fortsatt lägst snittränta när det gäller en bindningstid på 3 månader. Den rörliga räntan låg i september på 2,58 procent.

Här är snitträntan högst på lånet nu

Siffran kan jämföras med Hypoteket som i sin tur hade en snittränta på 2,88 procent, högst bland drygt tio olika aktörer på marknaden.

Näst lägst snittränta hade Skandiabanken medan SEB låg lägst av de fyra storbankerna med 2,68 procent.