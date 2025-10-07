Bidraget kan ge dig 50 000 kronor – för att kunna jobba

Ett bidrag kan betalas ut om 50 000 kronor, ibland till och med mer, för att du ska kunna utföra ditt arbete. Här får du reda på vad som i så fall krävs.

Försäkringskassan är ansvarig myndigheten för svenska ersättningar och bidrag, så som barnbidrag, föräldrapenning, tandvårdsbidrag och sjukpenning för att nämna några. Det är myndighetens ansvar att besluta om och därefter handlägga utbetalningar för ekonomiskt stöd i form av ersättningar och bidrag ur den svenska socialförsäkringen.

Du kan ha rätt till Försäkringskassans bidrag

Försäkringskassan utreder och bedömer således vem som har rätt till ekonomisk ersättning, därtill är de ansvariga för att se till att pengarna hamnar i rätta händer och inte i exempelvis kriminell verksamhet.

Ett av alla bidrag man handlägger är till för dig som behöver hjälp för att få vardagen på arbetet att rulla lite lättare. Arbetshjälpmedel kallas nämligen det bidrag som är till för dig som behöver hjälpmedel för att klara av arbetet och som annars hade behövt betala för eventuellt hjälpmedel ur egen ficka.

Foto: Jessica Gow / TT

Så många svenskar har fått bidraget

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i rapporten ”Bidrag till hjälpmedel på jobbet” som utkom 2024 redogjort för att 1 907 ansökningar kom till Försäkringskassan under 2023. Av dem beviljades då 1 232 bidrag. En klar majoritet, närmare 90 procent av alla beviljade bidrag, avser hörselhjälpmedel. Året efter, 2024, uppgick det totalt utbetalda beloppet till 99 miljoner kronor, enligt Försäkringskassan årsredovisning.

Bidraget uppgår till 50 000 kronor – för arbetshjälpmedel

Vad krävs då för att få pengarna? Och hur mycket kan man ens få? Det totala bidraget uppgår till högst 50 000 kronor. Enligt Försäkringskassan säger lagen att du bara kan få mer än så om det finns så kallade ”synnerliga skäl”, exempelvis att du måste byta jobb om du inte får ett arbetshjälpmedel. Försäkringskassan uppger också att du kan få mer än de 50 000 kronorna om det avser datorbaserade arbetshjälpmedel.

Söka bidraget? Det krävs för att bli godkänd

Det är inte alla som blir godkända för att få bidraget utbetalt. ISF rapporterar att det under 2023 gjordes 365 avslag.

Du har rätt till bidraget om: