Stockholmsbörsen stiger

Stockholmsbörsens OMXS-index stiger, vid 15.30 på eftermiddagen ligger det på plus 0,5 procent efter att ha pendlat fram och tillbaka under förmiddagen. Storbolagsindexet OMX30 ligger plus 0,4 procent.

Börsen har varit svajig, med rejäla upp- och nedgångar hittills i år. Tisdagens kraftiga fall togs dock delvis igen på onsdagen, och torsdagen ser ut att gå i samma riktning. Under morgonen har nätbanken Avanza och Sandvik rapporterat, som de första i rapportsäsongen för fjärde kvartalet och helåret. Sandvik stiger 0,1 procent. Avanza stiger runt 2 procent. Under natten har Kina sänkt sina styrräntor, vilket fick Tokyobörsen att stiga på torsdagen. New York föll dock under onsdagen på grund av ränteoro. I Europa är det blandat på de stora börserna. London minus 0,4 procent, Paris minus 0,2 procent och Frankfurt plus 0,1 procent.