Kraftigt fall för naturgaspriset

Naturgasleveranserna från Ryssland som nu ökar är de som går via Ukraina och in i Slovakien. Flödet av rysk naturgas via Polen och in i Tyskland är fortfarande strypt.

Priset på naturgas i Europa är en viktig faktor för elpriset i Sverige, särskilt i de södra delarna av landet.

Vid 14-tiden låg ett terminskontrakt för leverans av naturgas nästa månad på 75:90 euro per megawattimme på den nederländska marknaden. Det kan jämföras med historiska pristoppar på över 166 euro per megawattimme i slutet av 2021.

Prisnivån är trots det kraftiga prisfallet nästan fyra gånger högre än historiskt normala nivåer, sedan EU gått in i vintersäsongen med ovanligt låga lagervolymer naturgas och strypta ryska leveranser.

EU har försökt hantera underskottet på naturgas i skuggan av den geopolitiska konflikten med Ryssland, som kretsar kring Ukraina, genom att söka alternativa gasleveranser från länder som USA, Qatar och Azerbajdzjan.

Omkring en tredjedel av EU:s import av naturgas kommer normalt från Ryssland och få bedömare tror att det går att få till alternativa leveranser för att täcka upp hela detta gasbehov om den geopolitiska situationen skulle förvärras av en befarad rysk aggression mot Ukraina och nya västliga sanktioner mot Ryssland.