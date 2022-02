Förvärv lyfter Sinchs omsättning

Omsättningen lyfte till 5,2 miljarder kronor, upp från 3,0 miljarder.

Bakom det kraftiga försäljningslyftet ligger bland annat förvärv under fjärde kvartalet.

Enligt vd Oscar Werner ser samtidigt tillväxten robust ut sett till transaktionsvolymer och den organiska tillväxten under fjärde kvartalet beräknas till 29 procent.

Samtidigt bromsade bruttovinsten organiskt in till en tillväxt på 5 procent, vilket enligt Werner ligger klart under Sinchs mål och under genomsnittet för hela 2021 på 18 procent.

Han räknar med att denna trend vänder under 2022 och planerar åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen inom verksamheten.