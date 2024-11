Spelet är värt 51 000 kronor – har du klassikern hemma?

De senaste åren har mycket i samhället blivit dyrare. Allt från mat och drivmedel till heminredning och kläder har stigit i kostnad när inflationen kopplat ett hårt grepp om Sverige. Nu hägrar dock ljusare tider i och med att inflationstakten sjunkit och styrräntor sänkts.

Men under de hårda tider som många svenskar befunnit sig i rent privatekonomiskt, så har många också sökt sig till andrahandsmarknaden i hopp om att göra bra affärer. Köp- och säljsajter har i många avseenden fått sig ett uppsving och många varukategorier har ökat i försäljning.

Mobilerna sålda för tusentals kronor

En kategori som steg under 2023 var teknik och mobiler i synnerhet. Den gamla klassiska Nokia N92-mobilen såldes efter avslutad budgivning för över 10 000 kronor på köp- och säljsajten Tradera. Och den gamla Ericsson R310S tingades hem för strax över 6 000 kronor. Det går med andra ord att säga att om man har något att sälja av så går det att tjäna rejäla pengar, i synnerhet om det gäller mobiltelefoner som annars ligger och samlar damm.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Super Nintendo och Zelda såldes för 57 500

Andra teknikprylar som tingats för höga belopp är även spelkonsoler inklusive klassiska spel.

En sådan affär inbringade otroliga 57 500 kronor till en säljare i början av 2024. Det hen sålde var nämligen inget annat än det kultförklarade spelet ”The Legend of Zelda – A link to the past” inklusive Zelda Gold Pack och den gamla spelkonsolen Super Nintendo.

Traderas kommunikationschef Sofia Hagelin berättade nyligen för Nyheter24 att mängden dator- och tv-spel fått ett rejält uppsving den senaste tiden. Varje dag säljs i genomsnitt 1 200 spel på sajten.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars. Allra mest växer kategorierna Xbox 360, Nintendo Switch och Skylanders.

Foto: Tradera

Spelet och konsolen såldes för 51 000

Men det är inte bara Super Nintendo och Zelda som kan resultera i en mindre förmögenhet.

Det finns andra spel, kultförklarade och numera klassiska, som kan tingas för tiotusentals kronor.

Den 26 oktober avslutades en budgivning på tv-spelet "Donkey Kong Classics" inklusive konsollen Nintendo 8-bitars. Säljaren inkasserade då sanslösa 51 000 kronor.

Inte illa.

Handkontroller till det klassiska Nintendo 8-bitar. Foto: Stella Pictures

Foto: Tradera

Foto: Tradera

