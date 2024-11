Kronofogdens uppmaning till dig – för att inte bli skuldsatt

Det råder shoppingfeber i Sverige. Vinterhalvåret brukar innefatta både reor, utförsäljning, nedsatta priser och julhandel. Men köp av varor, tjänster och produkter kan i värsta fall också leda till att du bygger upp skulder och i förlängningen riskerar att få förelägganden, eller i värsta fall, utmätning hos Kronofogden.

När år 2024 skulle inledas hade närmare en halv miljon privatpersoner och företag en skuld hos Kronofogden. När 2023 skulle sammanställas redovisade man att svenskarna hade ett totalt skuldbelopp som uppgick till hisnande 119,1 miljarder kronor – en ökning med 17 procent jämfört med 2022.

Julhandeln kan innebära ekonomiska risker

Under november inträffar Black week, den största shopping- och readagen som härstammar från USA. Under denna veckan skyltas det i alla tänkbara butiker om nedsatta priser och rabatter. Veckan når sin kulmen under Black friday, som infaller den 29 november 2024. Tre dagar efter veckan inträffar sedan Cyber Monday, e-handelns motsvarighet som även markerar starten på julhandeln.

Under perioden som leder fram till jul införskaffas allt från julgran, pynt och dekorationer, mat och julklappar. Detta kombineras med många erbjudanden och reapriser som du ofta bombarderas av via både sms och mejl.

Men risken med att handla för mycket eller köpa saker på avbetalning kan resultera i att man bygger upp ett skuldberg.

Är du orolig för ekonomin? Kronofogden går igenom fem saker du ska tänka på om du känner oro över privatekonomin. Var aktiv Öppna din post Planera framåt Ta hjälp av andra Kontakta Kronofogden Därtill finns alltid din kommuns budget- och skuldrådgivare till hands som kan ge dig råd och förslag på hur du kan planera och på sikt förbättra ekonomin. Källa: Kronofogden

Kronofogden: "Shoppa lugnt!"

Under årets kanske mest hektiska shoppingperiod ökar också möjligheterna till att handla nu och betala senare, vilket för många kan underlätta medan det för andra kan sätta rejäla käppar i hjulet. Det är lätt att dras med och handla för pengar som man egentligen inte har.

Med bakgrund av detta har Kronofogden gått ut och uppmanat allmänheten inför jul kring vad man måste tänka på och helt enkelt undvika för att inte riskera att bli skuldsatt.

”Gör en plan för julhandeln så det inte kostar mer än du hade tänkt”, skriver de på sin hemsida och tillägger:

”Låt inte pirret efter ett riktigt bra rea-köp bli till knorr i magen av oro. Shoppa lugnt!”.

Myndighetens tre tips är till för dig som har det knapert eller riskerar att få det knapert inför, under och efter julen. Därför ska du tänka på följande:

Tänk efter en extra gång om det du tänkt handla är något du verkligen behöver. Tänk även igenom om du har pengar för att handla nu men inte betala förrän ett par veckor efter. Om svaret är nej: handla då inte varan, produkten eller tjänsten.

Glöm inte att du alltid behöver betala ränta om du inte har betalat varan när den räntefria månaden är över. Detta medför extrakostnader som du kanske inte har utrymme för.

Läs alltid det finstilta när du handlar på avbetalning. Framgår det att du ska betala ränta, vad är det då för ränta? Kan det finnas extra avgifter som tillkommer? Kronofogden uppmanar dig därför att alltid räkna ut vad den totala kostnaden blir och därefter fråga dig: ”är det du köpt verkligen så billigt när allt är betalt?”.

