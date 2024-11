Då kan du förlora 1 200 kronor i pension – varje månad

Din pension kan påverkas av många olika saker. Det svenska pensionsysstemet är i dag uppbyggt i tre primära delar: först och främst den allmänna pensionen, som alla som bott eller arbetat i Sverige har rätt till. Därefter finns tjänstepension, som du har rätt till om din arbetsgivare erbjudit dig det i anställningen. Avslutningsvis finns det egna pensionssparandet, som du själv styr över.

Faktum är att det kan vara riktigt lönsamt för dig att, om möjligheten finns, fortsätta jobba ett tag efter uppnådd pensionsålder. Anledningen är att du så länge du är yrkesverksam tjänar in pengar till pensionen vilket gör att det på ett par år snabbt kan bli ett par tusen extra i pensionsutbetalning när du väl slutar arbeta.

Pensionen påverkas av anställningsform

På sin hemsida redogör nu myndigheten för att du som dock arbetar kan få pensionen påverkad på ytterligare sätt. Att arbeta deltid kan nämligen resultera i förlorat pensionssparande över tid.

Och även om skälen till att jobba deltid kan vara många så påverkas din pension. Skulle det vara under en begränsad tid kan du dock andas ut då pensionen över tid inte påverkas speciellt mycket. Det är dock när du jobbar deltid under en längre period som det kan påverka den framtida privatekonomin negativt.

”Att gå ner i arbetstid under en begränsad period påverkar inte pensionen så mycket. Arbetar du däremot deltid under många år av ditt arbetsliv tjänar du in mindre till pensionen. Deltidsarbete kan även göra att du får sämre löneutveckling och därmed lägre pension”, skriver Pensionsmyndigheten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

30 år? Då kan du förlora 2 500 i pension – varje månad

Det är dock inte bara Pensionsmyndigheten som redogör för hur pensionen på sikt kan påverkas negativt om du arbetar deltid en längre tid. På SEB:s hemsida skriver även den svenska storbanken att långa perioder med deltidsarbete under yrkeslivet har negativa effekter på din framtida utbetalning.

Enligt deras kalkyl kan det nämligen vara tusenlappar varje månad som du går miste om i pensionspengar.

Om du har en månadslön på 30 000 kronor i månaden och är i 30-årsåldern i dag, samtidigt som du jobbar deltid och beräknar göra det under en tioårsperiod framöver, då kan din pension minska med hela 2 500 kronor i månaden i 20 år jämfört med om du hade jobbat heltid.

Skulle du vilja tillgodose det beloppet skulle det kräva att du sparar 3 000 kronor i månaden under fem års tid för att få ihop det totala beloppet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Då kan du förlora 2 900 i månaden i pension

Skulle din månadslön, före skatt, istället vara 40 000 kronor i månaden innan du går över till deltidsarbete, då skulle din framtida pension minska med 2 900 kronor i månaden i 20 år. Även detta räknat på om du är i 30-årsåldern och räknar med att jobba deltid i minst tio år framöver.

Men hur mycket skulle pensionen minska om du istället befinner dig mitt i arbetslivet? Enligt SEB:s kalkyl kan du förlora 800 kronor i månaden i 20 år, vilket motsvarar 192 000 kronor totalt. Detta beräknat om du är 50 år gammal, har en månadslön på 30 000 kronor före skatt innan deltidsarbetet och planerar att jobba halvtid de kommande fem åren.

