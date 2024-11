Pensionär? Så höjer du inkomsten till 30 000 i månaden

När pensionen närmar sig är det många som ser fram emot en tid utan arbete. Andra längtar inte lika mycket utan vill istället fortsätta arbeta och bli så kallade jobbonärer, vilket kan ha flera fördelar. Då det går att kombinera arbete med pension så fortsätter du att tjäna in pengar till pensionen, vilket resulterar i att din pensionsutbetalning blir högre varje månad.

Enligt Pensionsmyndigheten kan ett års arbete, för de som uppnått en ålder av 66 år, innebära att pensionen höjs med 1 300 och 2 200 kronor per månad före skatt – livet ut.

LÄS MER: Så mycket måste du betala i pensionsavgift – varje månad



Vad innebär det att vara jobbonär? Det går att kombinera arbete och pension. De som gör just detta har fått ett nytt begrepp uppkallat efter sig, nämligen "jobbonär". Desto längre du arbetar, desto mer pengar tjänar du in till din pension vilket också innebär att du får mer i pension varje månad. Den allmänna pensionen kan du välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av. Det kan ändras vilket kan vara fördelaktigt om du samtidigt har lön som betalas ut från din fortsatta arbetsgivare. Du som har eget företag kan ta ut pension och fortsätta att driva ditt företag. Något som som dock inte är lika flexibelt är tjänstepensionen. Därför bör du, enligt Pensionsmyndigheten, prata med din arbetsgivare och ditt tjänstepensionsbolag för att ta reda på vad det kan innebära för dig och din tjänstepension om du vill fortsätta arbeta. Källa: Pensionsmyndigheten

LÄS MER: Kritik mot pensionsskatten: ”Skit och falsk”



Här bor flest jobbonärer

Sedan 2012 har andelen pensionärer som fortsatt arbeta ökat med omkring 20 procent och den högsta andelen av dessa är bosatta på Gotland. I Västmanlands län hittas dock den lägsta andelen jobbonärer, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

När myndigheten kikade på antalet jobbonärer i Sverige 2022 så fanns det hela 263 000 i åldrarna 62-84 år som arbetat vidare. Det motsvarar 4,2 procent av Sveriges förvärvsarbetande befolkning.

LÄS MER: Så vill svenska pensionärer ta ut sin pension – hur gör du?

Foto: Pontus Lundahl/TT

Så påverkas pensionen om du jobbar vidare

Den genomsnittliga åldern för jobbonären var under samma år 70,2 år, en ökning från 2018 då den siffran endast var 69,3 år.

I myndighetens rapport slår de även fast att det tjänas in pengar till pensionen i och med ett fortsatt yrkesliv.

– En jobbonär som fortsätter att arbeta under ett extra år med en genomsnittlig jobbonärsinkomst höjer sin allmänna pension med cirka en procent eller cirka 180 kronor per månad före skatt. Den största ekonomiska vinsten är istället den lön jobbonären får under året man fortsätter att arbeta, säger Linda Wiese som är analytiker på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

MISSA INTE: De får 5 000 kronor mer i plånboken 2025 – är du en av dem?



Foto: Henrik Montgomery/TT

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

Så mycket tjänade jobbonären i genomsnitt

Den stora frågan är hur stor förvärvsinkomst jobbonären tjänar i Sverige? Pensionsmyndigheten redogör för att den totala summan uppgick till 46 miljarder kronor under 2022, vilket var två procent av den totala förvärvsinkomsten hos alla arbetande i Sverige.

Fördelat på antalet jobbonärer i landet visade det sig vara en inkomst som inbringade 173 000 kronor i genomsnitt för jobbonären. Därtill låg den allmänna pensionsutbetalningen på 195 000 kronor.

Fördelat på årets tolv månader innebär det att den genomsnittliga jobbonären hade en månadsinkomst på 30 666 kronor under 2022, fördelat mellan både inkomst och allmän pension. Och det på grund av ett fortsatt yrkesliv.

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu