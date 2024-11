Så begär du ut din tjänstepension – viktiga detaljerna

Pensionssystemet är i Sverige uppbyggt på flera olika delar. Under ditt aktiva yrkesliv tjänar du ständigt in pengar till den totala pensionen genom skatten du betalar. Via den betalas en pensionsavgift, eller pensionsrätt, som över tid resulterar i din allmänna pension.

Det egna sparandet utgör en egen del i pensionens alla delar. Det är dock upp till dig att aktivt välja att spara pengar till pensionen.

Avslutningsvis har du, om arbetsgivaren erbjuder det, även en tjänstepension. Normalt sett brukar avsättningen till tjänstepensionen ligga på mellan 4,5 till 6 procent av din månadslön upp till 47 625 kronor. På den summa du tjänar utöver det avsätts omkring 30 till 31,5 procent till tjänstepensionen, enligt Konsumenternas.

Men att pensionen ska börja betalas ut sker inte automatiskt. Det är nämligen upp till dig att agera, och det i sig kan vara lite klurigt.

Så hög är den genomsnittliga totala pensionen i Sverige Den totala genomsnittliga pensionen före skatt skiljer sig mellan män och kvinnor. Alla: 22 700 kronor per månad

Kvinnor: 19 400 kronor per månad

Män: 26 500 kronor per månad Kvinnors totala pension som andel av männens uppgår till 73 procent i genomsnitt. Källa: Pensionsmyndigheten

Då kan du få ut allmän pension

Den allmänna pensionsdelen, som alla som bott eller arbetat i Sverige har rätt till, behöver ansökas om att få utbetald. Vilket år du är född är också det som avgör när du tidigast kan ansöka om allmän pension. Du kan som tidigast begära att få allmän pension utbetald den månad du fyller 63 år.

Pensionsmyndighetens uppmaning till dig som är i takt med att begära ut den delen, är att göra det tre månader innan du önskar att få din första utbetalning.

Det är dock när det kommer till din tjänstepension det börjar bli lite klurigare.

Två centrala delar i din tjänstepension

Om du tjänat in tjänstepension under arbetslivet så består även den av flera delar med olika regler för när du tidigast kan begära att få den utbetald.

Statens tjänstepensionsverk redogör för vad som gäller om du tjänar in till de olika delarna som fått namnet ”Kåpan Tjänste” och ”Kåpan Flex”, båda delar av det statliga tjänstepensionsavtalet. Dessa tjänar du in till som längst tills att du fyller 69 år och om du inte ansöker om att få den utbetald kommer det automatiskt att ske en första utbetalning från det att du fyller 72 år och sedan livet ut.

Statligt anställd? Så begär du ut din tjänstepension

Statens tjänstepensionsverk, SPV, redogör på sin hemsida för vilka regler som gäller om du vill ta ut den valbara delen av din tjänstepension om du varit statligt anställd under ditt yrkesliv.

Du måste ansöka om att få den valbara delen utbetald. Om du inte gör det kommer den första utbetalningen att ske när du är 72 år.

Du kan ta ut den livet ut eller under en period på minst tio år.

Du väljer själv om du tar ut pensionsdelen som ett engångsbelopp om det är så att värdet på din försäkring är mindre än ett prisbasbelopp.

Du ansöker om att få den valbara tjänstepensionsdelen utbetald hos den försäkringsgivare som förvaltar pengarna.

När pengarna betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Du kan tidigast ta ut den valbara delen från att du fyllt 61 år.

Det som skiljer sig från de två delarna ”Kåpan Tjänste” och ”Kåpan Flex” är att den förstnämnda kan du begära att få utbetald livet ut eller minst fem år. ”Kåpan Tjänste” kan du även begära att få utbetald från att du fyller 61 år.

”Kåpan Flex” kan du däremot välja att få utbetald livet ut eller under en period på minst ett år. Du har dessutom möjligheten, till skillnad från ”Kåpan Tjänste”, att få den pensionsdelen utbetald från att du fyllt 63 år.

Båda dessa delar av tjänstepensionen är det upp till dig att ansöka om att få utbetalda.

Pensionsmyndigheten: Så begär du ut din tjänstepension

Du som däremot inte varit statligt anställd, vilka regler gäller då för dig?

Pensionsmyndigheten förtydligar att vissa tjänstepensioner kan börja betalas ut automatiskt när du fyllt 65 år medan det är andra fall är helt upp till dig att ansöka om att få tjänstepensionen utbetald. Skulle det vara så att din tjänstepension automatiskt betalas ut men du önskar att inte ta ut den från din 65:e födelsedag, då måste du ansöka om att få utbetalningen stoppad innan den anlänt till kontot. Väl på ditt konto är det nämligen för sen att stoppa eller ändra utbetalningstid, precis som för de statligt anställda som får pension via Statens tjänstepensionsverk.

Om du har arbetat på flera arbetsplatser under ditt yrkesverksamma liv och således har olika tjänstepensioner så kommer du, den dagen du vill begära ut pengarna, att behöva ansöka från den som förvaltar pengarna.

Genom att logga in på minpension.se kan du se en översikt över var pengarna förvaltas för att därefter kontakta dem.

