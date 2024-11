Swish varnar för bedrägeri – just den här veckan

I takt med teknikens utveckling har det även resulterat i att allt fler utsätts för bedrägerier. De senaste åren har nämligen bedragarna tagit till sig nya knep för att förfina sitt tillvägagångssätt för att komma över dina pengar.

Bara under 2023 anmäldes hela 238 371 bedrägeribrott till polisen, vilket då var en ökning med 22 procent jämfört med året dessförinnan.

Med andra ord hamnar allt fler, dessvärre, i klorna på de sluga bedragarna. Och just nu finns dessutom risken att råka ut för dem, det varnar åtminstone Swish för.

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Brottsvinster för bedrägerier 2023 Utöver att antalet anmälningar steg drastiskt under 2023 så ökade även brottsvinsterna för bedrägerier med hela 22 procent jämfört med året innan. De totala brottsvinsterna landade på 7,5 miljarder kronor. Enligt polisen återinvesteras vinsterna i nya brottsupplägg så som narkotika och vapen. Brottsvinster 2023 baserat på bedrägerityp: Investeringsbedrägeri: 2,3 miljarder kronor.

Telefonbedrägeri: 708 miljoner kronor.

Romansbedrägeri: 470 miljoner kronor.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort: 344 miljoner kronor.

Bedrägeri där en person utger sig för att vara ett bolag eller myndighet: 329 miljoner kronor. Källa: Polisen

Swish: Bedragare mer aktiva under Black week

Just nu befinner vi oss mitt i de mörka vintermånaderna. Något som dock brukar lysa upp tillvaron är den tid som råder just nu: Black week, som kulmineras med Black Friday den 29 november.

Shopping-veckan är den tid på året då svenskarna i spenderar stora summor pengar på allt från shopping till julklappsköp.

Foto: Christine Olsson/TT

I takt med det Black week och Black friday ökar även aktiviteten hos bedragarna, det varnar nu Swish för.



De har gått ut på sin hemsida och varnat för att alla kan drabbas av deras ständigt utvecklade tillvägagångssätt.

”Black friday närmar sig, vilket för många markerar starten på den årliga julhandeln. Det är inte bara shoppingen som tar fart utan även aktiviteten hos bedragarna. Och alla kan drabbas”, skriver Swish.

För att du ska kunna skydda dig på allra bästa sätt när du använder eller inte använder Swish-appen, så har de listat ett par punkter för dig att ha i beaktning under den rådande tiden på året.

Klicka aldrig på länkar i sms- eller mejlutskick. Logga aldrig in med ditt BankID eller säkerhetsdosa på någon annans uppmaning. Kontrollera alltid mottagaren i BankID-appen, exempelvis om du ska swisha någon. Lägg på luren om du mottar ett samtal om det känns konstigt. Var alltid misstänksam och fundera om ett erbjudande är för bra för att vara sant, oftast är det just det. Polisanmäl bedrägeriet och kontakta din bank om du misstänker att du blivit utsatt.

Så swishar svenskarna Swish lanserades i Sverige 2011.

I dag har betalappen 8 400 000 användare.

I februari 2024 swishade svenskarna 77 769 179 gånger, för en total summa om 39 873 738 634 kronor.

Det finns 325 00 företag i Sverige som tar betalt med Swish.

20 procent av svenskarna i ålder 16 till 54 år föredrar att betala med Swish.

Det går även att swisha till nummer i åtta andra länder: Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Belgien, Schweiz och Portugal.

Swish: "Bedrägerier i olika former"

I en intervju med Nyheter24 redogör Jenny Ragnartz, PR och kommunikationsexpert på Swish, att det dessvärre sker bedrägerier i en mängd olika former – hela tiden. Och även om risken för ett bedrägeri under Black week inte nödvändigtvis sker just dig, så väljer man trots allt att påminna allmänheten om att vara extra försiktiga.

– Tyvärr så förekommer bedrägerier i olika former hela tiden. Därför informerar vi kontinuerligt på vår hemsida och i våra sociala kanaler om detta och vad våra användare kan tänka på för att hålla sig säkra. Vi kan inte se att bedrägerier via Swish ökar under specifikt Black Week, men givet att det är en shoppingintensiv period så påminner vi om denna information nu, säger hon till Nyheter24 och avslutar:

– Om man misstänker att man blivit utsatt för bedrägeri ska man alltid kontakta sin bank och polisanmäla händelsen.

