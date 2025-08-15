Nyheter24
Då kan du få 29 400 kronor i bidrag – om detta händer

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 20:00
Insamling och pengar.
Vissa kan vid särskilda tillfällen få bidrag. Foto: Henrik Montgomery/TT & Anders Wiklund/TT

Vissa personer kan potentiellt få tiotusentals kronor i bidrag. Men det är bara vid särskilda tillfällen det ges.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Det finns en hel uppsjö ersättningar och bidrag du kan ansöka om att få utbetalda för att få hjälp med ekonomin. 

Du kan få bidraget – när anhörig dör

I Sverige är det Försäkringskassan som är ansvarig myndighet när det rör ersättningar och bidrag från socialförsäkringen. Det är till dem du ansöker om ett bidrag, exempelvis bostadsbidrag, etableringstillägg eller omvårdnadsbidrag för att nämna några. 

Godkänns det är det således från myndigheten du får pengarna utbetalda. 

Ett av alla bidrag du kan ha rätt till är begravningsbidrag, som betalas ut i händelse om en närstående avlider.

”Om din make, maka eller barn avlider under utbildningstiden kan du få begravningsbidrag. Du behöver inte ansöka om bidraget, utan bara anmäla på telefon 0771-524 524”, redogör Försäkringskassan för på den egna hemsidan.

LÄS MER: Larmet: Pensionärerna klarar sig inte på egen hand

Kommunen kan täcka kostnaderna

Begravningsbolaget, en familjejuridisk byrå, redogör för att om det skulle visa sig att det saknas pengar i ett dödsbo efter att en nära anhörig avlidit så kan kommunen hjälpa till att täcka de kostnaderna som uppstår när begravningen äger rum. Det är detta som är begravningsbidraget, som alltså ersätts av kommunen. 

På sin hemsida redogör de för att bidraget vanligtvis täcker kostnader avseende en enklare kista, transport av den avlidne personen, en urna vid kremation, en enklare ceremoni och vissa administrativa kostnader som kan tillkomma, exempelvis dödsannons. 

”Däremot ingår inte personliga tillval som blommor, minnesstund, solosång eller särskild utsmyckning av ceremonilokalen”, skriver de och betonar att det är något man får bekosta på egen hand av dödsbo eller anhöriga.

LÄS MER: Här kan pensionsgränsen höjas till 72 år – redan 2026

Så mycket kan du få i bidrag

Men hur mycket kan man då tänkas få i bidrag? 

Enligt Begravningsbolaget, med hänvisning till Socialstyrelsen, bör kommunerna bistå med upp till ett halvt prisbasbelopp. För år 2025 motsvarar det 29 400 kronor. Dock kan vissa kommuner bidra med ett aningen högre belopp, andra har istället ett lägre tak, uppger de på hemsidan.  

MISSA INTE: Två personer döda – åt giftig smörgås

