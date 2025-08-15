Då kan du få 29 400 kronor i bidrag – om detta händer

Vissa personer kan potentiellt få tiotusentals kronor i bidrag. Men det är bara vid särskilda tillfällen det ges.

Det finns en hel uppsjö ersättningar och bidrag du kan ansöka om att få utbetalda för att få hjälp med ekonomin.

Du kan få bidraget – när anhörig dör

I Sverige är det Försäkringskassan som är ansvarig myndighet när det rör ersättningar och bidrag från socialförsäkringen. Det är till dem du ansöker om ett bidrag, exempelvis bostadsbidrag, etableringstillägg eller omvårdnadsbidrag för att nämna några.

Godkänns det är det således från myndigheten du får pengarna utbetalda.

Ett av alla bidrag du kan ha rätt till är begravningsbidrag, som betalas ut i händelse om en närstående avlider.

”Om din make, maka eller barn avlider under utbildningstiden kan du få begravningsbidrag. Du behöver inte ansöka om bidraget, utan bara anmäla på telefon 0771-524 524”, redogör Försäkringskassan för på den egna hemsidan.

Kommunen kan täcka kostnaderna

Begravningsbolaget, en familjejuridisk byrå, redogör för att om det skulle visa sig att det saknas pengar i ett dödsbo efter att en nära anhörig avlidit så kan kommunen hjälpa till att täcka de kostnaderna som uppstår när begravningen äger rum. Det är detta som är begravningsbidraget, som alltså ersätts av kommunen.

På sin hemsida redogör de för att bidraget vanligtvis täcker kostnader avseende en enklare kista, transport av den avlidne personen, en urna vid kremation, en enklare ceremoni och vissa administrativa kostnader som kan tillkomma, exempelvis dödsannons.

”Däremot ingår inte personliga tillval som blommor, minnesstund, solosång eller särskild utsmyckning av ceremonilokalen”, skriver de och betonar att det är något man får bekosta på egen hand av dödsbo eller anhöriga.

Så mycket kan du få i bidrag

Men hur mycket kan man då tänkas få i bidrag?