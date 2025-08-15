Larmet: Pensionärerna klarar sig inte på egen hand

Digitaliseringens framfart har resulterat i att allt fler äldre halkat efter i kunskapen kring tekniken. Både i Sverige och i våra grannländer.

Den digitala tidsåldern vi nu lever i är något som resulterat i att allt fler tjänster och funktioner i samhället går över till att bli allt mer teknologiskt.

Numera är det mer eller mindre standard att betala räkningar via internet snarare än att besöka postkontoret med bank- eller postgiroblanketterna. Därtill är betalkort något som hos många flyttat in i mobiltelefonen då kortlösa betalningar ökat i samhället.

Äldre har svårt att hänga med i digitaliseringen

Digitaliseringen resulterar dock i att en grupp faller ifrån, nämligen äldre. I tidningen Senioren slås det nu larm om hur digitaliseringen resulterar i att få äldre klarar sig på egen hand.

Annons

Det är inte ovanligt att äldre personer är beroende av vuxna anhöriga, så som barn eller barnbarn, för att få tekniken att fungera eller räkningarna att betalas i tid. Smarta funktioner har dessutom bidragit till att hälso- och sjukvårdstjänster kräver internet.

Norsk forskning visar att äldre i grannlandet inte hänger med

Det är dock inte bara i Sverige som de äldre har svårt att hänga med. Senioren redogör nämligen för att ny forskning visar att problemet även förvärras i vårt grannland Norge.

– De närstående ger många olika typer av praktisk hjälp till de äldre i familjen. Det är något som har varit stabilt i decennier. Men för tre år sedan gjorde vi en undersökning där vi såg att digital hjälp hade blivit den vanligaste typen av hjälp som barn gav till äldre föräldrar, säger forskaren Heidi Gautun vid Välfärdsforskningsinstitutet NOVA vid Oslo Met till nyhetsbyrån NTB, återger Senioren för.

Annons

Så drabbas äldre av teknikens framfart

I forskingen framgår resultat som gör gällande att många äldre inte hänger med i den tekniska utvecklingen.

Exempelvis behöver sex av tio äldre mammor och fyra av tio pappor hjälp med att kontrollera och lämna in deklaration till det norska skatteverket.