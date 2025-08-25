Varning: Gå inte på ”tipset” – du kan luras på stora summor

Finansinspektionen varnar för ökade bedrägerier. Nu berättar även Avanza att de märkt av en oroväckande trend kopplat till investeringar som privatpersoner gör.

Förra veckan gick Finansinspektionen ut och varnade för en ökande trend kopplad till bedrägerier.

Myndigheten uppmanade allmänheten att se upp för chattgrupper där investeringstips delas. Detta då man för närvarande får in många samtal från konsumenter som har lurats att investera i aktier. Efter att investeringen är gjord rasar sedan aktiekursen.

”Förövarna använder sig ofta av chattgrupper för att driva upp priset på aktier som de sedan själva säljer av. FI varnar nu konsumenter från att lita på investeringstips från chattgrupper”, skriver de på den egna hemsidan.

Foto: Oscar Olsson/TT

Varning för bedrägeri: "Dra öronen åt dig..."

Utförandet att locka till aktieinvestering för att sedan se priset falla som en fura kallas ”pump and dump”. Falsk information sprids för att vilseleda, vilket driver upp priserna.

– Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil. Se alltid till att du vet vad du investerar i och tro aldrig på något som låter för bra för att vara sant, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Felicia Schön arbetar som privatekonom på Avanza. Hon menar att även banken märkt av den oroväckande trenden. Foto: Pressbild Avanza

Bankens bedrägerivarning: "För bra för att vara sant"

Det är dock inte bara Sveriges myndigheter som märkt av den ökade trenden. Även internetbanken Avanza märker av det.

– Vi har märkt av det och vi har gått ut med egna varningar via vår plattform men också i våra sociala medier, säger bankens privatekonom Felicia Schön till Nyheter24.

Hon menar att alla bör vara uppmärksamma och ifrågasättande.

– Generellt sett bör man vara otroligt källkritisk direkt. Vem är det som kontaktar dig och varför? Vad vinner den personen på att tipsa dig om aktier? Kan det finnas en agenda som gynnar denna på bekostnad av dig? Lovar personen dig hög avkastning snabbt? Låter det för bra för att vara sant så är det sannolikt det, säger hon och tillägger:

– Agerandet bör vara att inte agera och inte interagera. Ignorera det och utgå från att det är scam och bedrägerier.

Se upp för varningssignalerna i bedrägeriet

Enligt Felicia Schön finns det faktiskt flera varningssignaler du ska ha koll på för att inte riskera att bedras i ett så kallat ”pump and dump”-köp.