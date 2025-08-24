Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Pension

Tjäna pengar till pensionen utan att jobba – så gör du

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 14:30
Spargris och tårta.
Du kan, även om du saknar jobb, tjäna in pengar till den allmänna pensionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Malin Hoelstad / SvD / TT

Under yrkeslivet tjänar man alltid in pengar till den allmänna pensionen. Men även du som saknar jobb och sysselsätter dig med annat kan tjäna in pengar till framtidens utbetalning.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Pension, Pengar, pensionsmyndigheten

Under hela det aktiva yrkeslivet tjänar du inte pengar till det allmänna pensionssystemet. När du väl går i pension är det ur det system din allmänna pension betalas ut ifrån.

Dock är det så att du kan tjäna in pengar till din framtida pensionsutbetalning trots att du inte jobbar.

LÄS MER: Se upp för dolda sparfällan – få känner till det

Pluggar du? Du tjänar pensionspengar även utan jobb

På den orange bloggen, en del av Pensionsmyndighetens hemsida där tips och information om pensionen delas, redogör myndighetens pensionsexpert Monica Zettervall för att studenter också tjänar pengar till den framtida pensionen.

”Som student på universitet eller högskola tjänar du faktiskt in pengar till din allmänna pension – helt automatiskt! Och det gäller inte bara studiebidraget”, skriver hon.

MISSA INTE: Slipp betala tillbaka bostadsbidraget – det krävs

Så tjänar du in pengarna till pensionssystemet

Det är nämligen som så att om du jobbar under lov och helger också resulterar i extra klirr på pensionskontot.

Pluggar du och får studiebidrag från CSN så sparas samtidigt pengar till den allmänna pensionen då staten betalar in pengar för att du inte ska förlora för mycket under studietiden.

LÄS MER: Höjd pensionsålder för 1,3 miljoner svenskar – de påverkas

Mer värt att jobba – lönen är högre än studiebidraget

Dock ger studierna inte lika mycket i pensionssparande som om du jobbar. Lönen brukar oftast vara högre än studiebidraget från CSN, vilket innebär att mer pengar avsätts i pensionssystemet.

”Att jobba extra under studietiden ger också pengar till din allmänna pension – förutsatt att du tjänar mer än 24 873 kronor (2025) under hela året. Tjänar du mindre betalar du ingen skatt, men då får du heller inget tillskott till din pension”.

LÄS MER: Tråkigt besked om svenska pensionärer: ”Många skäms”

