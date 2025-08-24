Tjäna pengar till pensionen utan att jobba – så gör du

Under yrkeslivet tjänar man alltid in pengar till den allmänna pensionen. Men även du som saknar jobb och sysselsätter dig med annat kan tjäna in pengar till framtidens utbetalning.

Under hela det aktiva yrkeslivet tjänar du inte pengar till det allmänna pensionssystemet. När du väl går i pension är det ur det system din allmänna pension betalas ut ifrån.

Dock är det så att du kan tjäna in pengar till din framtida pensionsutbetalning trots att du inte jobbar.

Pluggar du? Du tjänar pensionspengar även utan jobb

På den orange bloggen, en del av Pensionsmyndighetens hemsida där tips och information om pensionen delas, redogör myndighetens pensionsexpert Monica Zettervall för att studenter också tjänar pengar till den framtida pensionen.

”Som student på universitet eller högskola tjänar du faktiskt in pengar till din allmänna pension – helt automatiskt! Och det gäller inte bara studiebidraget”, skriver hon.

Så tjänar du in pengarna till pensionssystemet

Det är nämligen som så att om du jobbar under lov och helger också resulterar i extra klirr på pensionskontot.

Pluggar du och får studiebidrag från CSN så sparas samtidigt pengar till den allmänna pensionen då staten betalar in pengar för att du inte ska förlora för mycket under studietiden.

Mer värt att jobba – lönen är högre än studiebidraget

Dock ger studierna inte lika mycket i pensionssparande som om du jobbar. Lönen brukar oftast vara högre än studiebidraget från CSN, vilket innebär att mer pengar avsätts i pensionssystemet.