Så mycket pengar ska du ha på kontot

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 21:30
En spargris och en plånbok full av sedlar.
Har du en buffert? Foto: Anders Wiklund/TT & Henrik Montgomery/TT

Alla vet att det är bra att ha en buffert på kontot. Men hur mycket pengar bör man egentligen ha på sparkontot? Så här säger FI:s Moa Langemark.

Räntorna är höga, maten är dyr och många hushåll brottas just nu med en tajtare ekonomi än för några år sedan. 

Har du trots det möjlighet att spara pengar är det en alltid god idé. 

Steg nummer ett om du har planer på att börja lägga undan lite slantar är att få ihop en buffert. 

Sparar du? Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Sparar du? Foto: Izabelle Nordfjell/TT
FI: Så stor bör din buffert vara

Men hur mycket pengar behövs? Vad är rimligt att tänka att man ska ha på kontot?

Så här säger Finansinpektionens konsumentskyddsekonomen Moa Langemark, FI:s sajt: 

– Med en ordentlig buffert på kontot kan du hantera oförutsedda utgifter. Hur stor bufferten behöver vara beror på hur du lever och vad du klarar av att lägga undan. Du kan till exempel sikta på att spara ihop till en buffert som täcker två till tre månaders nödvändiga utgifter.

