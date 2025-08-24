Så mycket pengar ska du ha på kontot

Alla vet att det är bra att ha en buffert på kontot. Men hur mycket pengar bör man egentligen ha på sparkontot? Så här säger FI:s Moa Langemark.

Räntorna är höga, maten är dyr och många hushåll brottas just nu med en tajtare ekonomi än för några år sedan.

Har du trots det möjlighet att spara pengar är det en alltid god idé.

Steg nummer ett om du har planer på att börja lägga undan lite slantar är att få ihop en buffert.

Sparar du? Foto: Izabelle Nordfjell/TT

FI: Så stor bör din buffert vara

Men hur mycket pengar behövs? Vad är rimligt att tänka att man ska ha på kontot?

Så här säger Finansinpektionens konsumentskyddsekonomen Moa Langemark, på FI:s sajt: