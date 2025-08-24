Så mycket pengar ska du ha på kontot

Räntorna är höga, maten är dyr och många hushåll brottas just nu med en tajtare ekonomi än för några år sedan.
Har du trots det möjlighet att spara pengar är det en alltid god idé.
Steg nummer ett om du har planer på att börja lägga undan lite slantar är att få ihop en buffert.
FI: Så stor bör din buffert vara
Men hur mycket pengar behövs? Vad är rimligt att tänka att man ska ha på kontot?
Så här säger Finansinpektionens konsumentskyddsekonomen Moa Langemark, på FI:s sajt:
– Med en ordentlig buffert på kontot kan du hantera oförutsedda utgifter. Hur stor bufferten behöver vara beror på hur du lever och vad du klarar av att lägga undan. Du kan till exempel sikta på att spara ihop till en buffert som täcker två till tre månaders nödvändiga utgifter.