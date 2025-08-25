Larmet: Bedragare lurar pensionärer – tjänar 60 000 om dagen

I en ny studie visas hur bedragare lurar danska pensionärer och hur framgångsrikt det faktiskt är.

De senaste åren har bedrägerier blivit allt vanligare och ett allt större hot många oroar sig för.

Men det är inte bara i Sverige risken för att utsättas för bedrägerier blivit allt mer vanligt förekommande, inte minst i och med teknikens framfart.

Ny studie visar: De utsätts för bedrägerier

Även i vårt grannland Danmark har många utsatts för både försök till bedrägeri och fullbordade bedrägerier.

Danska TV2 rapporterar nu om att bluffmakare kan tjäna rejält på att lura andra. Och allt som oftast är det äldre som utsätts.

I en studie, genomförd vid Aalborgs universitet, visar det sig att kvinnor över 81 år, med namn så som Inge, Åse eller Ruth, är primära offer i danska bedrägerier. Detta när falska banktjänstemän lurar omkring 200 äldre danskar varje månad.

– Det är en mycket lönsam verksamhet, säger Freja Hvilsom som arbetar som kriminolog och har genomfört studien.

Danska bedragare "tjänar" 60 000 om dagen

Enligt studiens resultat kan det vara så pass lönsamt för den som genomför själva bedrägeriet att en ”vanlig arbetsdag” kan resultera i att bluffmakaren inkasserar hela 60 000 kronor.

– Alla steg i processen är mycket systematiskt planerade, säger Julie Malene Thomsen som också arbetat med studien, till TV2.

Uppmaningen: Lägg på luren

Med bakgrund av vad Hvilsom och Thomsen kommit fram till riktar de sig till alla danskar och uppmanar att lägga på luren om ”banken” kontaktar en.