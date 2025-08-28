Hon slår larm: Pensionslyftet är inte tillräckligt

Regeringen inför en gas i pensionssystemet. Men när vissa lär skatta sig lyckliga över de 100 kronor som pensionen väntas öka med, så finns det andra som menar att mer måste göras.

Under tisdagen redogjorde regeringens pensionsgrupp för att man kommit fram till att införa en så kallad ”gas” i pensionssystemet.

Gasen innebär att landets seniorer kan se fram emot en extra summa i pensionsutbetalning. Anledningen är att gasen aktiveras om det finns ett överskott i inkomstpensionssystemet. Är överskottet stort nog så fördelas pengarna mellan pensionärerna.

De kan ses som "förlorare" när pensionsgasen införs

I samband med förkunnandet av att en gas införs, som kan aktiveras 2027, redogjorde pensionsekonomen Dan Adolphson Björck för att dagens ungdomar kan stå som förlorare över tid.

– Det föds få barn i Sverige numera. I det långa loppet krävs det nya pensionssparare för att betala inkomstpensionen åt dagens unga, sa han nyligen till Nyheter24.

Gasen ger 100 kronor mer i inkomstpension

Samtidigt som det däremot lär finnas de seniorer som är glada över ett litet tillskott, som lär landa på 100 kronor per månad, finns det också de som är mer kritiska till beskedet om att införa en gas – även om det ses som ett steg i rätt riktning.

Hon är kritisk till pensionslyftet

Maria Larsson är förbundsordförande i intresseorganisationen SPF Seniorerna och hon redogör i en intervju på organisationens hemsida för hennes syn på beskedet.

Hon menar att balanstalet på 1,15, det vill säga det tal som visar att tillgångarna i systemet överstiger skulderna med mer än 15 procent för att en utdelning ska ske, är onödigt försiktigt.

– Det är bra att politikerna äntligen kommit överens om hur överskottet i pensionssystemet ska hanteras och att en del av överskottet kommer att gå direkt till pensionärerna. Samtidigt är det så kallade balanstalet onödigt försiktigt satt och ger inte tillräckligt med pengar i fickan hos pensionärerna, säger hon i ett pressmeddelande från SPF Seniorerna och fortsätter: