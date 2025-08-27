Svarta listan 2025: Här är Sveriges värsta företag

Företagen som struntar i rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), dit missnöjda konsumenter kan vända sig, är fler än någonsin, rapporterar Råd&Rön. Flygbolagen toppar listan.

Tidningen har upprättat en ”svart lista” över företag som inte följer ARN:s förslag på hur tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. På listan finns nu 538 ärenden fördelade på 355 företag.

Svarta listan 2025 – flygbolagen toppar listan

I dessa fall handlar det om drygt tolv miljoner kronor, som ARN anser borde ha betalats ut som ersättning till kunder. Rekommendationerna som inte följs kan också handla om att exempelvis reparera trasiga produkter.