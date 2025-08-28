Sluta jobba och gå i pension – så lyckas du bäst

Varje år går tusentals svenskar i pension efter ett långt arbetsliv. Professorn ​Ross Andel, vid Arizona State University, redogör för hur man bäst klarar av att gå från ett aktivt yrkesliv till att vara pensionär – utan att må dåligt.

I tisdags meddelade regeringens pensionsgrupp att man ska införa en gas i pensionssystemet. Sedan tidigare finns en broms utifall att det råder tuffa ekonomiska tider. I och med infördes av en gas kommer pensionärer kunna se fram emot cirka 100 kronor mer i utbetalning varje månad från 2027.

Många blir jobbonärer istället för pensionärer

I de tider vi nu befinner oss i har dock sett trenden i att vara jobbonär öka kraftigt.

Att fortsätta jobba och kombinera lön med pension är ett sätt för att se till att bibehålla en stadig inkomst samtidigt som man fortsätter tjäna in pengar till framtida utbetalningar.

Många tappar rutinen när de går i pension

Samtidigt som många jobbar vidare är det också många som oroar sig kring hur man ska få ekonomin att gå ihop då pensioneringen är förenad med ett inkomsttapp – åtminstone för de allra flesta.

Professorn Ross Andel arbetar vid Arizona State University där han studerar kognitivt åldrande. I en intervju med The New York Times redogör han för hur pensionen innebär en enorm förändring.

– Helt plötsligt efter 50 år tappar man rutinen, säger han till tidningen och redogör sedan för att många kan bli nedstämda och påverkas negativt av att pensionera sig:

– Det finns en uppfattning att kroppen och hjärnan anpassar sig när den inte längre behövs det är då man ser försämringen och dess naturliga reaktion på inaktivitet.

Gå från jobb till pension – så klarar du övergången

Enligt The New York Times kan man agera på flera sätt för att lyckas klara övergången från jobb till pension.

Ett första steg som tidningen redogör för är att inte vänta med att planera inför pensionen. Därefter kan ett ”nytt syfte” vara fördelaktigt att ha hittat. Många som identifierar sig med sitt jobb kan behöva hitta något annat att engagera sig i.