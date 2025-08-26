Pensionen kan höjas – så mycket mer får du

Riksdagens partier är överens om att införa en så kallad gas i pensionssystemet. Det innebär att landets seniorer kan se fram emot ungefär 100 kronor mer per månad i pensionsutbetalning.
Enligt TV4 beskrivs förändringen som ”en av de största i pensionssystemet på flera decennier”.
Ny gas införs i pensionssystemet
Klockan 11.00 på tisdagsförmiddagen kallade riksdagens pensionsgrupp till pressträff. Där presenterade man att en gas införs, som kan träda i kraft i januari 2027.
Sedan tidigare finns det en broms utifall att det råder dåliga ekonomiska tider.
”Gasen” innebär att om överskottet i inkomstpensionssystemet är stort nog så ska pengarna fördelas mellan pensionärerna.
1 200 kronor mer i pension om året
Gasen innebär omkring 100 kronor mer i pension varje månad. 1 200 kronor på ett år.
– Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).