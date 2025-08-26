Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Pension

Pensionen kan höjas – så mycket mer får du

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 11:45
Man vid fönster, bubbelglas och pengar.
En stor förändring görs i det svenska pensionssystemet. Foto: Janerik Henriksson/TT, Fredrik Sandberg/TT & Adam Ihse/TT

En ny gas har beslutats att införas i det svenska pensionssystemet. Det innebär helt enkelt mer pengar i plånboken – varje månad.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Pension, Pengar, Sverige

Riksdagens partier är överens om att införa en så kallad gas i pensionssystemet. Det innebär att landets seniorer kan se fram emot ungefär 100 kronor mer per månad i pensionsutbetalning.

Enligt TV4 beskrivs förändringen som ”en av de största i pensionssystemet på flera decennier”.

MISSA INTE: Larmet: Bedragare lurar pensionärer – tjänar 60 000 om dagen

Ny gas införs i pensionssystemet

Klockan 11.00 på tisdagsförmiddagen kallade riksdagens pensionsgrupp till pressträff. Där presenterade man att en gas införs, som kan träda i kraft i januari 2027.

Annons

Sedan tidigare finns det en broms utifall att det råder dåliga ekonomiska tider. 

”Gasen” innebär att om överskottet i inkomstpensionssystemet är stort nog så ska pengarna fördelas mellan pensionärerna. 

MISSA INTE: Varning inför pensionen: De kan tvingas jobba nio år längre

1 200 kronor mer i pension om året

Gasen innebär omkring 100 kronor mer i pension varje månad. 1 200 kronor på ett år.

– Vi har fattat ett historiskt beslut som på sikt kommer ge mer pengar i plånboken till dagens pensionärer – men också till morgondagens pensionärer, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

LÄS MER: Varning: Gå inte på ”tipset” – du kan luras på stora summor

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:45
Nyheter
/ Privatekonomi

Pensionen kan höjas – så mycket mer får du

Idag
09:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Lägenhetens pris steg 2,6 miljoner – på ett par timmar

Igår
19:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Varning: Gå inte på ”tipset” – du kan luras på stora summor

Igår
14:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Varning inför pensionen: De kan tvingas jobba nio år längre

Igår
12:00
Nyheter
/ Utrikes

Larmet: Bedragare lurar pensionärer – tjänar 60 000 om dagen

Söndag
19:30
Nyheter
/ Utrikes

De riskerar 15 000 i böter – på grund av sin bostad

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons