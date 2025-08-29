Nyheter24
De får 800 000 kronor från Försäkringskassan

Publicerad: 29 aug. 2025, kl. 20:30
Försäkringskassans app och pengar.
Socialförsäkringen resulterar i att vissa får mer pengar än andra. Foto: Magnus Lejhall/TT & Fredrik Sandberg/TT

Socialförsäkringen bidrar till att svenskarna kan få ut diverse ersättningar och förmåner. Men enligt Försäkringskassans uträkning finns stora skillnader mellan könen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

I Sverige finns flera skyddsnät föra alla som betalar skatt. Socialförsäkringen innefattar bland annat förmåner och ersättningar så som sjukpenning, pensioner, föräldrapenning, barnbidrag och a-kassa.

Men i socialförsäkringen skiljer sig storleken på summor som betalas ut beroende på ålder och kön.

LÄS MER: Här är det bäst att pensionera sig – landet toppar listan

De får i genomsnitt 800 000 kronor från Försäkringskassan

Försäkringskassan redogör nu för att kvinnor får dubbelt så mycket pengar från socialförsäkringen som män.

”En kvinna som fyller 40 år har i genomsnitt fått 800 000 kronor i ersättning från Försäkringskassan. Det är dubbelt så mycket som en man i samma ålder har fått. Skillnaderna syns framför allt i ersättningar för föräldrar och vid sjukdom, enligt en ny analys från Försäkringskassan”, redogör myndigheten för i ett pressmeddelande på den egna hemsidan.

MISSA INTE: Sålt bostaden? Då bör du vänta med att betala skatt

Här är skillnaderna störst

De största skillnaderna märks mellan de som är i åldrarna 31 och 40 år. Kvinnor i det åldersspannet får 55 000 kronor per år. Enligt Försäkringskassan är orsaken att kvinnor i regel tar ut längre föräldraledighet, får större del av barnbidrag och står för obetalt arbete i hemmet i större utsträckning.

– Dessutom är risken för sjukskrivning på grund av stress och depression tre gånger högre för kvinnor än för män i 25 till 40-årsåldern. Utbetalningarna från sjukpenning har ökat tydligt för kvinnor sedan 2020, men inte i lika hög utsträckning för män i samma åldrar, säger Per Jansson, analytiker på Försäkringskassan i pressmeddelandet. 

LÄS MER: Sålt bostaden? Då bör du vänta med att betala skatt

