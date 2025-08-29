De får 800 000 kronor från Försäkringskassan

Socialförsäkringen bidrar till att svenskarna kan få ut diverse ersättningar och förmåner. Men enligt Försäkringskassans uträkning finns stora skillnader mellan könen.

I Sverige finns flera skyddsnät föra alla som betalar skatt. Socialförsäkringen innefattar bland annat förmåner och ersättningar så som sjukpenning, pensioner, föräldrapenning, barnbidrag och a-kassa.

Men i socialförsäkringen skiljer sig storleken på summor som betalas ut beroende på ålder och kön.

De får i genomsnitt 800 000 kronor från Försäkringskassan

Försäkringskassan redogör nu för att kvinnor får dubbelt så mycket pengar från socialförsäkringen som män.

”En kvinna som fyller 40 år har i genomsnitt fått 800 000 kronor i ersättning från Försäkringskassan. Det är dubbelt så mycket som en man i samma ålder har fått. Skillnaderna syns framför allt i ersättningar för föräldrar och vid sjukdom, enligt en ny analys från Försäkringskassan”, redogör myndigheten för i ett pressmeddelande på den egna hemsidan.

Här är skillnaderna störst

De största skillnaderna märks mellan de som är i åldrarna 31 och 40 år. Kvinnor i det åldersspannet får 55 000 kronor per år. Enligt Försäkringskassan är orsaken att kvinnor i regel tar ut längre föräldraledighet, får större del av barnbidrag och står för obetalt arbete i hemmet i större utsträckning.