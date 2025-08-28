Sålt bostaden? Då bör du vänta med att betala skatt

Säljer du bostaden med vinst, då måste du betala skatt. Faktum är dock att du kan tjäna på att skjuta på betalningen, enligt ekonomen Christina Sahlberg.

– Det finns situationer när det kan vara mindre bra att skjuta upp, säger hon till Nyheter24.

Säljer du din bostad och går med vinst ska du betala 22 procent i skatt på vinsten.

Fram till 2021 fanns det därtill en årlig ränta på 0,5 procent på uppskovsbeloppet, men den slopades. Det innebär att det numera är betydligt mer fördelaktigt att göra uppskov på inbetalningen av skatten – utifall att du går med vinst.

Så beräknas det om du kan göra uppskov på skatten

Fördelarna kan nämligen vara flera, så som att du slipper betala skatt direkt och du kan istället välja att använda pengarna till investeringar, amortering eller annan konsumtion.

Hur fungerar då uppskov av räntan på vinsten?

Christina Sahlberg, sparekonom på jämförelsesajten Compricer, redogör på deras hemsida att reglerna kan skilja sig åt beroende på om du köper en dyrare eller billigare bostad än den du själv sålt.

Köper du en dyrare bostad än vad du själv sålt, då får du normalt skjuta upp hela vinsten.

Köper du istället en billigare bostad än du själv sålt så får du bara göra uppskov på en del av vinsten.

Skatteverket använder sig av något som kallas kvotering, en metod som bygger på följande formel:

Uppskovsgrundande vinst = vinst x priset på den nya bostaden ÷ priset på den gamla bostaden.

”Resten av vinsten ska du skatta på direkt”, skriver Sahlberg på Compricers hemsida.

Christina Sahlberg. Foto: Pressbild Compricer/Eric Josjö

Då bör du inte skjuta på vinstskatten

Nyheter24 har pratat med Sahlberg för att reda ut i vilka fall, om några, det rent av är dåligt att inte betala in skatten på vinsten.

Hon redogör nämligen för att det, i de allra flesta fall, är ekonomiskt fördelaktigt att begära uppskov eftersom det innebär att du kan använda pengarna till annat. Men skatten försvinner inte, vilket är viktigt att bära med sig.

– Uppskov innebär bara att den skjuts framåt i tiden, slår hon fast och tillägger:

– Det finns dock situationer när det kan vara mindre bra att skjuta upp. Om du vill slippa en latent skatteskuld och känna trygghet i att allt är betalt. Om du inte köper en ny bostad eller köper en mycket billigare bostad och därför inte kan få fullt uppskov. Om du är orolig för att reglerna kan ändras till det sämre i framtiden, säger hon avslutningsvis.