Här är det bäst att pensionera sig – landet toppar listan

Vissa länder är bättre än andra att pensionera sig i. Nyheter24 går igenom vilket land som är bäst, enligt en ny undersökning.

Mer än hälften av alla svenskar vill pensionera sig utomlands, enligt en undersökning genomförd av Kantar på uppdrag Movestic i mars 2025.

Totalt har 2 055 svenskar i åldrarna 25-66 deltagit i studien, och hela 51 procent svarade att de vill flytta utomlands när de går i pension. Främst är det länder så som Spanien, Italien, Grekland och Frankrike som lockar.

Enligt Pensionsmyndigheten har den som jobbat i Sverige rätt att få svensk allmän pension utbetald även om man är bosatt utanför Sverige. Det är däremot inte säkert att man får behålla hela pensionen, det beror bland annat på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla hela pensionen när man bor i ett annat land måste man skicka in ett levnadsintyg till myndigheten årligen.

Men vilket land är egentligen bäst att pensionera sig i? Här går Nyheter24 igenom svaret.

Här är landet som är bäst att pensionera sig i

Enligt en internationell undersökning genomförd av U.S. News finns det flera länder som är bättre än andra att pensionera sig i. Listan baseras på svar från omkring 17 000 deltagare och utgår ifrån faktorer så som pris, skatt, boende, klimat, respekt för äganderätt och folkhälsa.

Landet som toppar listan är Schweiz. Undersökningen visar bland annat att landet får höga betyg när det gäller både sjukvård, respekt för äganderätt och trygghet för äldre.