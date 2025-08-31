Säljer du din bostad och går med vinst ska en viss procent betalas i skatt. Men det kan också vara fördelaktigt att skjuta upp inbetalningen. Men vad händer egentligen med den obetalda vinstskatten om du avlider?

Varje gång du säljer bostaden måste du också betala en skatt på 22 procent, om du går med vinst.

Nyheter24 rapporterade nyligen om hur du som säljare av bostaden dock kan tjäna på att skjuta upp inbetalningen av skatten till Skatteverket. Bakgrunden är att det sedan 2021 inte längre finns en årlig ränta på ett eventuellt uppskovsbelopp. Fram till dess låg räntan på 0,5 procent men har nu alltså slopats.

Därför bör du skjuta upp vinstskatten

Numera är det mer fördelaktigt att göra uppskov och vänta med inbetalningen, något sparekonomen Christina Sahlberg stämmer in på.

– Uppskov är i dag nästan alltid fördelaktigt eftersom det inte längre finns någon årlig avgift. Det frigör kapital som kan användas till kontantinsats i nästa bostad, renovering, amortering eller långsiktiga investeringar, säger hon till Nyheter24.

I vissa fall kan det dock vara fördelaktigt att betala in skatten direkt.

– Betala direkt kan vara bäst om du har gott om pengar, inte planerar att köpa nya bostad eller om du vill slippa en latent skuld och oron för framtida regeländringar, säger hon.

Det händer med din obetalda vinstskatt om du dör

Skulle du vara osäker på vad som är bäst för dig, har Sahlberg ett enkelt råd:

– Är du osäker kan du tänka på uppskovet som en ”gratis kredit” från staten. Du kan alltid återföra uppskovet frivilligt senare och betala skatten då, när det passar dig bättre.

Men vad händer om en person som har skatt att betala avlider innan den är betald?

– När någon avlider skapas ett dödsbo som tar över både tillgångar och skulder från den avlidne. Om det finns en obetald skatteskuld, till exempel efter en bostadsförsäljning, är det dödsboet som ansvarar för betalningen. Skatten dras från dödsboets tillgångar innan arv delas ut.

Ekonomen Sahlberg redogör för att uppskovet räknas som en latent skatteskuld, motsvarande ett lån, och behandlas därför på samma sätt.